پخش زنده
امروز: -
با پیگیریهای استاندار خوزستان و پس از اخذ مجوزهای لازم زیست محیطی، فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در هیأت دولت به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این مصوبه گام مهمی در راستای توسعه صنعتی استان خوزستان و تحقق برنامههای کلان اقتصادی کشور محسوب میشود.
با تصویب فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در هیأت دولت، که بهدنبال پیگیریهای مستمر دکتر موالیزاده استاندار خوزستان و پس از اخذ مجوزهای زیستمحیطی محقق شد، کشور شاهد تحقق اهداف کلان اقتصادی ذیل خواهد بود.
این فاز جدید، زمینه ایجاد هزاران فرصت شغلی جدید را در واحدهای پتروشیمی، صنایع پاییندستی و خدمات وابسته فراهم میکند.
با فعال شدن زنجیره ارزش تولید محصولات پتروشیمی، مشاغل جدیدی در بخشهای حملونقل، لجستیک، تعمیرات و نگهداری، خدمات فنی و مهندسی و پشتیبانی ایجاد خواهد شد.
این طرح بسترساز توسعه صنایع کوچک و متوسطی خواهد شد که از خوراک اولیه و محصولات میانی این مجتمعها استفاده میکنند.
افزایش ارزش افزوده:
با تبدیل مواد اولیه نفتی به محصولات با ارزشتر پتروشیمی، ارزش افزوده چشمگیری برای کشور ایجاد شده و وابستگی اقتصاد به خامفروشی کاهش مییابد.
توسعه زیرساختهای انرژی، حملونقل و لجستیک در منطقه را شتاب خواهد بخشید.
بسیاری از محصولات این مجتمعها، جایگزین کالاهای وارداتی خواهند شد که پیش از این با صرف میلیونها دلار ارق از کشور خارج میشد. این امر به تقویت تولید داخل و خودکفایی منجر میشود.
افزایش صادرات و ارزآوری:
محصولات نهایی و میانی تولیدشده، قابلیت صادرات به بازارهای جهانی را دارند و از این طریق، منبع جدید و پایداری برای درآمدهای ارزی کشور ایجاد خواهند کرد.
این مصوبه که با تلاشهای پیگیرانه مسئولان استانی محقق شده است، نهتنها محرک اقتصادی منطقه خوزستان، بلکه عاملی برای تقویت تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار و حفظ منابع ارزی کشور خواهد بود و گامی بلند در راستای عملیسازی شعار «تولید، پشتیبانیها، مانعزداییها» محسوب میشود
همچنین اجرای سیستم یکپارچه بازچرخانی آب در فاز دوم منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر، نشاندهنده عزم جدی مسئولان برای توسعه صنعت پایدار و دوستدار محیط زیست است. این رویکرد نه تنها به حفظ منابع استراتژیک آب در خوزستان کمک میکند، بلکه الگویی برای سایر پروژههای بزرگ صنعتی در کشور خواهد بود.