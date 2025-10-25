پخش زنده
استاندار آذربایجان شرقی احیای صنعت کفش تبریز را نیازمند طرحهای ابتکاری و خلاقیت دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست با تأکید بر لزوم بازنگری جدی در صنعت کیف و کفش تبریز گفت: این صنعت از بازار، فناوری و خلاقیت جهانی عقبمانده و باید با همکاری دانشگاهها و بخش خصوصی، مسیر نوسازی و بازآفرینی آن هموار شود.
وی گفت: صادرات صنعت کیف و کفش تبریز در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و از بازار، فناوری، خلاقیت و هنر جهانی عقب ماندهایم. این مسئله نیازمند آسیبشناسی دقیق و جامع است.
سرمست با تأکید بر ضرورت تعامل دانشگاه و صنعت افزود: برای جبران این فاصله، باید پلی مؤثر بین دانشگاهها و واحدهای صنعتی ایجاد و همچنین رشتههای تخصصی مرتبط با حوزه طراحی کیف و کفش در دانشگاهها تأسیس شود.
استاندار خاطرنشان کرد: طراحی و تولید در این صنعت نیازمند دگرگونی و بازاندیشی بر اساس هوش مصنوعی و نیازهای واقعی مشتریان است.
سرمست افزود: بازار تبریز به دلایل مختلف جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. اگر باور به تفویض اختیارات در سراسر کابینه ساری و جاری شود، میتوان از ظرفیت بازار تبریز، اصناف و کسبه و اتاق بازرگانی در تأمین اقلام اساسی و کالاهای استراتژیک استان و حتی شمال غرب کشور استفاده کرد تا بازار تبریزبه جایگاه واقعی خود برسد.