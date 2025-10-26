به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، هیچکس در این دنیا نیست که یک ظرف بزرگ از چیپس، پاپ کورن، سیب زمینی سرخ کرده را دوست نداشته باشد. معمولاً این غذا‌های نمکی را نمی‌توان کنار گذاشت. اگرچه بیشتر افراد در جهان از رژیم‌های محدود کننده استفاده می‌کنند، اما هنوز هم می‌بینم که میل به نمک در آن‌ها تمامی ندارد.

افراد باور دارند که هوس کردن غذا نشانه این است که بدن شان با کمبود آن مواجه است، اما همیشه هم این گونه نیست. بیشتر هوس کردن‌ها در مورد غذا‌های ناسالم به دلیل کمبود مواد مغذی در بدن می‌باشد که کمبود نمک بسیار رایج است و معمولاً در نتیجه عواملی مثل خستگی و استرس می‌باشد.

هوس خوردن نمک نشانه استرس است

هوس کردن نمک ممکن است نتیجه استرس باشد. زمانی که سطح استرس افراد بالا می‌رود، به نمک میل زیادی پیدا می‌کنند. غذا‌هایی که افراد در این شرایط مشتاق خوردن آن هستند، حاوی چربی، قند و نمک بالاست که به این غذا‌ها غذا‌های راحت نیز گفته می‌شود که می‌تواند سلامت کلی فرد را کاهش دهد. طبق مطالعات انجام شده رابطه خاصی بین سطح استرس مزمن، میل به غذا و و توده بدنی بالا وجود دارد.

یکی دیگر از مطالعات رابطه بین استرس و سطح بالای هورمون گرلین را نشان می‌دهد که باعث افزایش گرسنگی می‌شود و نتایج این مطالعه به افراد می‌گوید که ممکن است این مشکل، میل شما را به این غذا‌ها و همچنین افزایش وزن را زیاد کند.

هوس خوردن نمک نشانه کمبود خواب است

افرادی که به اندازه کافی نمی‌خوابند، به غذا‌های مضر نیاز زیادی پیدا می‌کنند، مثل غذا‌های نمکی. افرادی که خواب آشفته‌ای دارند، نمی‌توانند در برابر غذا‌های ناسالم مقاومت کنند و در نتیجه با اضافه وزن رو به رو خواهند شد. اختلالات خواب، استرس و برنامه‌های شلوغ در طول روز اغلب باعث خستگی در افراد می‌شود.

بی حوصلگی از علت‌های هوس خوردن نمک

خوردن غذا‌های نمک دار می‌تواند در نتیجه بی حوصلگی باشد که به علت استرس نیز می‌باشد و در واقع این اختلال به یک رفتار عاطفی برمی گردد. اگر بخواهیم تشخیص دهیم که میل به نمک به دلیل بی حوصلگی یا گرسنگی است، بهتر است که به رفتار خود رجوع کنیم.

گرسنگی واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که بدن شما فقط به غذا نیاز دارد، اما اگر دیدید که تازه غذا خوردید، اما به غذا‌های مضر و نمکی علاقه‌مند هستید، حتماً بی حوصلگی و کلافگی به شما غلبه کرده است.

عرق کردن بیش از حد از دلایل هوس خوردن نمک

عرق حاوی نمک می‌باشد و افرادی که زیاد عرق می‌کنند، سدیم کمی دارند. بیشتر افراد با عرق کردن خفیف رو‌به‌رو هستند که نباید در مورد آن نگران بود. سطح سدیم معمولاً روز به روز در بدن افراد در حال تغییر می‌باشد و حتماً می‌دانید که بعد از تمرین‌های سنگین و حتی تنها ورزش معمولی، باید به مقدار کافی آب بنوشید تا جایگزین عرق شود.

استقامت قهرمانان و افرادی که در محیط‌های بسیار گرم، فعالیت و ورزش می‌کنند، باعث می‌شود که نیاز به مصرف نمک بیشتری داشته باشند و زمانی که یک شخص سدیم زیادی را از دست می‌دهد، بعد از آن شروع به افزایش مصرف نمک می‌کند.

در ده دقیقه ورزش کردن ۱۵ گرم نمک می‌سوزانید که بسیار زیاد است و افرادی که ورزش‌های سنگین و طولانی مدت دارند، باید نوشیدنی‌های ورزشی یا نوشیدنی‌های حاوی الکترولیت بالا بنوشند و از این طریق می‌توانند زمان زیادی را به ورزش بپردازند که این نوشیدنی‌ها حاوی سدیم و دیگر الکترولیت‌ها می‌باشد و می‌تواند عرق از دست رفته شما را جبران کند.

هوس خوردن نمک نشانه بیماری آدیسون است

زمانی که غده‌های فوق کلیه در بدن هورمون‌های کافی را تولید نکنند، باعث می‌شود که میل شما به نمک افزایش پیدا کند. بیماری آدیسون یا کمبود غده‌های فوق کلیه با تولید کننده هورمون‌ها فرد را با مشکل مواجه می‌کنند و این هورمون‌ها عکس العمل بدن را نسبت به استرس کنترل می‌کند و فشار خون را تنظیم می‌کند و در نتیجه بیماری آدیسون می‌تواند فشار خون را به شدت کاهش دهد و میل شما به نمک را به یکباره بالا ببرد.

افراد مبتلا به آدیسون علائم زیر را دارا هستند:

ضعف و خستگی بلند مدت

کاهش اشتها

کمبود وزن غیر منتظره

دل درد

بی خوابی

استفراغ

اسهال

سرگیجه

کمبود فشار خون

افسردگی

خستگی

سر درد

همچنین این بیماری ممکن است موارد زیر را به وجود آورد:

اختلالات سیستم ایمنی

اچ آی وی یا ایدز

عفونت‌های باکتریایی و قارچی

بیماری آدیسون به مراقبت‌های پزشکی نیاز دارد تا بتواند کمبود هورمون‌ها را جبران کند و در موارد شدیدتر ممکن است که فرد به بحران فوق کلیه مبتلا شود و این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که سطح کورتیزول در بدن شما به شدت افت می‌کند و قضیه خطرناک می‌شود. مشکل فوق کلیه یک مورد اورژانسی پزشکی است.

سندروم بارتر از دلایل هوس خوردن نمک است

سندروم بارتر یک وضعیت ژنتیکی می‌باشد که هنگام تولد فرد پدیدار می‌شود و افراد مبتلا به سندروم بارتر نمی‌توانند سدیم را از طریق کلیه‌های خود جذب کنند و در نتیجه سدیم زیادی را از طریق ادرار از دست می‌دهند که باعث کمبود پتاسیم و کلسیم در آن‌ها می‌شود.

کمبود سدیم در افراد مبتلا به سندروم بارتر باعث افزایش میل آن‌ها به نمک می‌شود و همچنین ممکن است افراد در این سندروم شرایط زیر را تجربه کنند:

افزایش وزن بسیار کند که معمولا در کودکان دیده می‌شود

یبوست

تکرر ادرار

سنگ کلیه

کاهش فشار خون

ضعف و گرفتگی عضلات

این سندروم معمولاً در نوزادان و کودکان تشخیص داده می‌شود و تشخیص از طریق انجام آزمایش خون و ادرار است و همچنین می‌توان آن را با مکمل‌های کلسیم، نمک و منیزیم بهبود بخشید.

فیبروم از دلایل هوس مصرف نمک

فیبروم کیست یکی از بیماری‌هایی است که می‌تواند روی سیستم گوارشی و ریه‌های فرد تاثیر بگذارد. این وضعیت تهدیدی برای زندگی فرد محسوب می‌شود و باعث می‌شود که طول زندگی او کوتاه شود. فیبروم باعث می‌شود که بدن شما میل به نمک بیشتری پیدا کند و آب سلول‌ها از دست برود.

این موضوع باعث می‌شود که مخاط بدن شما غلیظ‌تر از حالت طبیعی شود و می‌تواند باعث انسداد ریه و مشکلات پانکراس شود و بدن شما در این شرایط برای رسیدن به تعادل میل به نمک زیادی پیدا می‌کند.

سایر علائم فیبروم شامل:

یبوست

تکرر ادرار

سنگ کلیه

کاهش فشار خون

ضعف و انقباض عضلات

کم شدن آب بدن از علل هوس خوردن نمک

بدن برای عملکرد درست به حفظ سطح معینی از مایعات نیازمند است. کاهش سطح مایعات بدن سبب هوس نمک می‌شود. از نشانه‌های از دست دادن آب بدن عبارتند از:

سرد شدن پوست

رنگ پریدگی

سرگیجه

احساس تشنگی

سردرد

کاهش ادرار

تغییرات خلق و خوی و تحریک پذیری

سریع شدن ضربان قلب

اسپاسم‌های عضلانی یا درد.

عدم تعادل الکترولیت از دلایل میل به مصرف نمک

مایعات در بدن برای عملکرد درست اندام‌ها ضروری هستند و به حمل مواد معدنی حیاتی کمک می‌کنند. الکترولیت ها، مواد معدنی شامل سدیم، پتاسیم، کلر، منیزیم، کلسیم، فسفات و بیکربنات هستند. این املاح در مایعات بدن حل شده و یون‌های شارژ شده تولید کنند. این یون‌ها برای بدن ضروری‌اند، زیرا به عملکرد عصب‌ها و عضلات و همچنین تعدیل مایعات بدن، فشارخون و pH خون کمک می‌کنند. نامتعادل بودن الکترولیت‌ها موجب هوس نمک و بروز علائمی از قبیل سردرد، تهوع و استفراغ، خستگی یا از دست دادن انرژی، گیجی، تحریک پذیری و تغییرات خلق و خوی، سردرد، تشنج و ... می‌شوند.

راهکار‌هایی برای کاهش میل به نمک و درمان هوس شوری

در این بخش راهکار‌هایی را به شما معرفی می کنیم تا بتوانید میل خود را به نمک کاهش دهید. قبل از هر چیزی باید سعی کنید برای نمک یک جایگزین مناسب انتخاب کنید تا کمبود آن را احساس نکنید که گزینه‌های مناسب برای نمک شامل موارد زیر می‌باشد:

۱. فلفل سیاه برای فراموش کردن نمک

از این به بعد به جای نمک از فلفل سیاه استفاده کنید که فلفل سیاه تازه می‌تواند طعم لذت بخش را به غذا بدهد تا دیگر نمک را فراموش کنید.

۲. سیر برای کاهش میل به نمک

سیر سرخ شده و یا سیر تازه می‌تواند طعم لذت بخشی را به سبزیجات و سالاد شما بدهد. سیر پخته باعث می‌شود که میل شما به نمک کاهش پیدا کند.

۳. سرکه برای کاهش میل به نمک

کمبود سدیم را م یتوان به جای نمک از طریق سرکه جبران کرد و نوع سرکه نیز فرقی ندارد.

۴. مرکبات مناسب برای کاهش میل به نمک

مرکبات مثل لیمو ترش یا لیمو شیرین یا آب نارنج می‌تواند طعم لذت بخشی را به غذای شما بدهد که کاملاً جایگزین مناسبی به جای نمک می‌باشد. مثلاً می‌توانید برای پخت مرغ هرگز از نمک استفاده نکنید و به جایش آن را در لیمو آغشته کند.