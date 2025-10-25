معاون هماهنگ کننده انتظامی استان: ماموران ایستگاه بازرسی فراغه، رشوه ۳ میلیارد و ۳۶۸ میلیون ریالی قاچاقچیان موادمخدر را صورتجلسه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ مسعود آرامش گفت: ماموران ایستگاه بازرسی فراغه شهرستان ابرکوه هنگام کنترل خودرو‌های عبوری، یک دستگاه سواری پژو را برای بازرسی متوقف کردند.

وی با اشاره به کشف تریاک از این خودرو ادامه داد: سرنشین و راننده خودرو برای رهایی از چنگال قانون، مقادیری طلا و وجه نقد، جمعا به ارزش سه میلیارد و ۳۶۸ میلیون ریال را به عنوان رشوه به دو نفر از ماموران پلیس تحویل می‌دهند.

معاون هماهنگ کننده انتظامی استان تصریح کرد: ماموران وظیفه شناس پلیس در کمال صحت و درستی، رشوه پرداختی را صورتجلسه کرده و متهمان را تحویل دادسرا دادند.