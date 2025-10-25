بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشه
ر، مدیرعامل شرکت پیشگامان سیراف به روند پیشرفت، برنامههای آینده و چالشهای مسیر راهاندازی این مجموعه بزرگ صنعتی اشاره کرد و گفت: شرکت پیشگامان سیراف از جمله طرحهای مهم بخش خصوصی در حوزه انرژی کشور است که با هدف فرآوری میعانات گازی و ایجاد ارزش افزوده در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی فعالیت خود را آغاز کرده است.
قدیمی با اشاره به سابقه شکلگیری این مجموعه گفت: شرکت پیشگامان سیراف در سال ۱۳۹۹ پایهگذاری شد و پس از دریافت مجوزهای لازم در اواخر سال ۱۴۰۰، در اوایل سال ۱۴۰۱ وارد مرحله اجرایی گردید.
به گفته وی، آغاز فعالیت با محدودیتهای فراوان همراه بود، اما با تلاش بیوقفه کارکنان و حمایت سهامداران، مسیر پیشرفت طرح با قدرت طی شد.
مدیرعامل پیشگامان سیراف ادامه داد: طرح اولیه این پالایشگاه با برآورد حدود ۴۱۰ میلیون دلار آغاز شد و پس از بازنگری و حذف بخش یوتیلیتی متمرکز، هزینه نهایی طرح به حدود ۴۹۲ میلیون یورو رسید که تا کنون بخش قابلتوجهی از این اعتبار از سوی سهامداران تأمین شده است.
وی درباره ساختار طرح توضیح داد: مرحله اولیه پالایشگاه شامل فرآورش روزانه ۶۰ هزار بشکه میعانات گازی است که بخشی از خوراک آن از فاز ۱۲ پارس جنوبی و بخش دیگر از سایر فازها تأمین میشود.
وی اظهار کرد: خوراک این طرح برای ۲۰ سال آینده بهصورت رسمی تضمین شده و محصولات اصلی آن نفتا، نفت سفید، گازوئیل و گاز مایع خواهند بود که همگی از محصولات استراتژیک حوزه انرژی به شمار میروند.
قدیمی همچنین در ادامه مسیر توسعه، برنامهریزی برای اجرای طرح آروماتیک با هدف تولید محصولات صادراتی انجام گرفته که هماکنون حدود ۱۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت تأمین مالی، بهعنوان یکی از طرحهای بزرگ صادراتی کشور عملیاتی خواهد شد.
مدیرعامل پیشگامان سیراف ضمن تشریح دستاوردهای اجرایی این طرح بزرگ، گفت: در بخش اجرای مخازن، طرح به مرحله پیشرفت نزدیک به اتمام رسیده و در سازههای فلزی نیز کار رو به پایان است. عملیات لولهگذاری نیز بهصورت گسترده در حال انجام است و پیشبینی میشود تا پایان اردیبهشتماه سال آینده نهایی شود. مدیرعامل شرکت پیشگامان سیراف ادامه داد: در صورت تداوم روند فعلی، مرحله نخست راهاندازی پالایشگاه در سهماهه نخست سال آینده انجام خواهد شد.
به گفته وی، این طرح علاوه بر ارزش اقتصادی، نقش اجتماعی مهمی در منطقه دارد؛ بهطوریکه در مرحله بهرهبرداری حدود ۲۵۰ نفر اشتغال مستقیم و بیش از ۲ هزار نفر اشتغال غیرمستقیم در قالب پیمانکاران و مجموعههای پشتیبان ایجاد خواهد شد.
قدیمی همچین گفت: سیاست ما استفاده حداکثری از نیروهای بومی منطقه است، مگر در مواردی که تخصص فنی خاص مورد نیاز باشد.