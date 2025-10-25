پیشگامان سیراف؛ حرکت پرقدرت به سوی راه‌اندازی یک طرح پتروپالایشی

مدیرعامل شرکت پیشگامان سیراف از پیشرفت قابل توجه این طرح خبر داد که با هدف فرآوری میعانات گازی، جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی در حال اجراست.