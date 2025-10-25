به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: هم اکنون بازار داخلی لوازم خانگی بسیار رقابتی است همین رقابت موجب افزایش عمق داخلی‌سازی از ۵۰ درصد به ۶۰ درصد شده است؛ این در حالیست که در این صنعت، تولید کنندگان داخلی حدود ۷ سال است که بدون حضور قانونی محصولات خارجی، بازار را در اختیار دارند و رقابت واقعی به نوعی شکل نگرفته است.

گزارش از ؛ مهدی محمدزاده خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما