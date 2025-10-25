پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی به مستمریبگیران بیمه اجتماعی در لرستان
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر لرستان از آغاز ثبت نام و پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ی ۵۰ میلیون تومانی به مستمریبگیران این صندوق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان لرستان گفت: تسهیلات قرضالحسنه ی چهار درصد ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ میلیون تومانی بدون نیاز به ضامن و مراجعه حضوری به بانک با بازپرداخت ۳۶ ماهه در اختیار مستمریبگیران واجد شرایط قرار میگیرد.
فیروز اسدی گفت: در این مرحله، مجموع اعتبار اختصاصیافته به استان لرستان بیش از ۱۹ میلیارد تومان است و تسهیلات در قالب مرحله ی پنجم طرح تسهیلات مستمریبگیران پرداخت میشود.
وی افزود: مستمری بگیران این صندوق میتوانند از طریق کارگزاریهای صندوق در استان نسبت به تکمیل فرم درخواست و ثبت اطلاعات در سامانه سبا اقدام کنند.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی استان گفت: در این مرحله افرادی امکان دریافت وام را خواهند داشت که تاکنون از تسهیلات صندوق استفاده نکرده باشند.
وی بیان کرد: همچنین اولویت دریافت این تسهیلات با افرادی است که زودتر نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند.