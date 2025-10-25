پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی به مستمری‌بگیران بیمه اجتماعی در لرستان

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر لرستان از آغاز ثبت نام و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ی ۵۰ میلیون تومانی به مستمری‌بگیران این صندوق خبر داد.