آیین بزرگداشت مرحوم آیتالله محمدحسین نائینی، اندیشمند و فقیه برجسته حوزه نجف اشرف،امروز در حرم مطهر رضوی، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،آیین بزرگداشت مرحوم آیتالله محمدحسین نائینی، با هدف پاسداشت خدمات علمی و سیاسی این عالم وارسته، صبح امروز سوم آبان به همت آستان قدس رضوی، حوزه علمیه خراسان و با همکاری مجمع جهانی اهلبیت (ع)، در حرم مطهر رضوی، برگزار شد.
شیخ نبیل الحلباوی، تولیت حرم حضرت رقیه (س) در دمشق و عضو مجمع جهانی اهلبیت (ع)، در این کنگره، با تأکید بر اهمیت زنده نگهداشتن میراث فکری علمای پیشگام، گفت: این کنگره، حرکتی است در جهت احیای تفکر دینی و آزادمنشی علمایی که هم زمان پاسدار دین و آزادی انسان، بودند.
وی، افزود: مرحوم نائینی با مجاهدت علمی خود نشان داد که اسلام میتواند در برابر استبداد سیاسی و دینی بایستد و عدالت را، تضمین کند.
شیخ الحلباوی با بیان اینکه، اندیشه این فقیه وارسته، پایهگذار فقه سیاسی مردمگرا در عصر معاصر است، خاطرنشان کرد: آیتالله نائینی در کتاب ارزشمند تنبیهالامه و تنزیهالمله، با شجاعت علمی، دو نوع استبداد ـ سیاسی و دینی ـ را نقد و نقش مردم را در مشروعیت حکومت اسلامی، بهروشنی، تبیین کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین حسینی کوهساری، معاون بینالملل حوزههای علمیه نیز این مراسم با اشاره به اهمیت این رویداد، گفت: توفیق زیارت حرم حضرت ثامنالحجج (ع) در کنار میهمانان بینالمللی از کشورهای عراق، لبنان، افغانستان، پاکستان و هند، بزرگترین برکت این همایش است.
وی، افزود: مرحوم میرزای نائینی، شخصیتی است که مرزهای علمی را در نوردید و انتساب ایشان به حوزه علمیه نجف، قم و اصفهان، ما را بر آن داشت تا این همایش چهارروزه را، با مشارکت فعال حوزههای قم و نجف، برگزار کنیم.
در بخش دیگری از برنامه، حجتالاسلاموالمسلمین سید ایمن زیتون، مدیر مجتمع رسول اکرم (ص) لاذقیه، نیز با اشاره به احاطه علمی و سیاسی آیتالله نائینی، اظهار داشت: ایشان علاوه بر تأسیس مکتب اصولی منحصربهفرد در نجف، نقش مهمی در تربیت مراجع بزرگی، چون آیتالله حکیم، آیتالله خوئی و علامه حلی، داشتند.
وی، گفت: آیت الله نائینی با اثر ماندگارش تنبیهالامه، رویکرد نوینی در تحلیل ساختار سیاسی شیعه پس از غیبت کبری، بنیان گذاشت.