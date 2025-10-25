پخش زنده
پلیس مازندران در عملیاتی ضربتی، ۴۰ تن برنج احتکارشده به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال را در انباری در بابل کشف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سردار حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به اینکه به دنبال دریافت خبری مبنی بر احتکار برنج داخل انبار یک فروشگاه، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابل قرار گرفت، گفت: ماموران پس از انجام تحقیقات نامحسوس و اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند.
او با اشاره به اینکه ۴۰ تن برنج احتکاری کشف شد، افزود: کارشناسان مربوطه ارزش آن را ۱۰۰ میلیارد ریال عنوان کردند و در این رابطه متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.
سردار مفخمی در پایان به تلاشهای شبانهروزی مجموعه انتظامی برای پیشگیری از وقوع جرایم اشاره کرد و از مردم خواست: هرگونه اطلاعات در خصوص فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.