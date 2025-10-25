به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مهدی مجیدی با اشاره به وضعیت نامناسب معابر شهری ،ترافیک و تراکم شهری خرم آباد گفت:دستگاههای اجرایی باید با سیاست های تشویقی برای تغییر کاربری و تسهیل در کار ، ارائه ی خدمات به مردم و جامعه معلولان را در دستور کار خود قرار دهند.



معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان افزود:باید از ظرفیت های قاونی برای هر چه بهتر کردن فضاهای شهری و مناسب سازی معابر عمومی استفاده شود.