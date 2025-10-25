پخش زنده
امروز: -
مرکز صیانت فلق بابل در چهلمین دوره ترخیص خود، ۳۲ بهبودیافته را پس از پاکسازی به خانوادهها بازگرداند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در مراسم چهلمین دوره ترخیص مرکز بازپروری صیانت فلق بابل، ۳۲ بهبودیافته پس از پاکسازی از دام اعتیاد، به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
سرهنگ محمدیراد، معاون اجتماعی سپاه کربلای مازندران در این مراسم با اشاره به رویکرد غیردارویی و تربیتی این مرکز گفت: مرکز صیانت فلق به عنوان تنها مرکز رایگان بازپروری معتادان متجاهر در استان، با اتکا به روشهای اسلامی و تربیتی گامهای مؤثری در راستای شعار "مازندران عاری از اعتیاد" برداشته است.
سرهنگ حسین نادریورندی، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی تربیتی فلق با بیان آمار موفقیتهای این مرکز اظهار داشت: این مرکز تاکنون میزبان ۱۴۰۰ نفر بوده که از این تعداد ۱۲۳۲ نفر با بهبودی نسبی ترخیص شدهاند.
وی در ادامه افزود: مرکز صیانت فلق به عنوان یک کمپ ماده ۱۶ با ظرفیت پذیرش ۲۵۰ نفر فعالیت میکند و افراد به مدت ۳ تا ۶ ماه به صورت کاملاً رایگان در این مرکز نگهداری و درمان میشوند.
معاون اجتماعی سپاه کربلای مازندران در پایان بر ضرورت پذیرش بهبودیافتگان توسط جامعه تأکید کرد و گفت: موفقیت بهبودیافتگان زمانی کامل میشود که جامعه نیز پذیرای آنان باشد و فرصت بازگشت به کار و خانواده برای آنان فراهم گردد.
در پایان این مراسم از ۵ خیری که با این مرکز همکاری میکردند، تقدیر به عمل آمد.