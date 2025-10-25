\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u061b\u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0639\u0644\u0648\u0645 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a:\u0637\u0631\u062d \u0645\u0633\u062a\u0646\u062f\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0627\u0644\u06a9\u062a\u0631\u0648\u0646\u06cc\u06a9 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u067e\u0631\u0633\u062a\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0639\u0644\u0648\u0645 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u062c\u0631\u0627 \u0634\u062f.\n\n\u00a0\n\u062c\u0644\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062f\u06cc\u0646 \u0627\u0645\u06cc\u0631\u06cc \u06af\u0641\u062a:\u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d \u0628\u0647\u200c\u0635\u0648\u0631\u062a \u067e\u0627\u06cc\u0644\u0648\u062a \u062f\u0631 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0639\u0644\u0648\u0645 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u060c \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0627\u062c\u0631\u0627\u0633\u062a \u0648 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u067e\u0627\u06cc\u0644\u0648\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0648\u0641\u0642 \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\u0648\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f:\u0628\u0627 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647\u060c \u062f\u0642\u062a\u060c \u0634\u0641\u0627\u0641\u06cc\u062a \u0648 \u0633\u0631\u0639\u062a \u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u0633\u062a\u0646\u062f\u0627\u062a \u067e\u0631\u0633\u062a\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647 \u0648 \u06af\u0627\u0645\u06cc \u0645\u0624\u062b\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u0631\u062a\u0642\u0627\u06cc \u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u067e\u0631\u0633\u062a\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\n\n\u00a0\n\u00a0