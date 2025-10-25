بمناسبت پنجم آبان روز شهرستان کبودراهنگ، جشنواره غذا‌های سنتی و محلی در این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس هیئت روستایی عشایری و بازی‌های بومی و محلی گفت: این جشنواره با هدف رونق و معرفی غذا‌های سنتی و محلی شهرستان کبودراهنگ برگزار شد.

غلامرضا بابایی افزود: در این جشنواره توجه به استفاده از همه گروه‌های اصلی مواد غذایی، طبخ صحیح غذا، استفاده از مواد غذایی سالم و دقت نظر در حفظ ارزش غذایی از نکاتی بود که در طبخ این غذا‌ها مورد توجه قرار گرفته بود.

از نکات جالب این جشنواره، تزئین و بهره ‎گیری از هنر سفره‌آرایی با بکارگیری المان‌های سنتی این منطقه بود.