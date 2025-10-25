این نهاد وابسته به سازمان ملل در بیانیه‌ای در شبکه ایکس اعلام کرد «اقلامی همچون سرپناه و لوازم زمستانی که برای خانواده‌های آواره در نظر گرفته شده‌اند، اکنون در انبارهای آنروا در اردن و مصر باقی مانده و اسرائیل اجازه ورود آن‌ها را نمی‌دهد.»

