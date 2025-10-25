آنروا هشدار داد: اجازه ورود اقلام ضروری از جمله چادر، پتو و وسایل گرمایشی به غزه داده نمیشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی آنروا هشدار داد: اجازه ورود اقلام ضروری از جمله چادر، پتو و وسایل گرمایشی به غزه داده نمیشود و این امر میتواند به فاجعهای انسانی در هفتههای آینده منجر شود.
این نهاد وابسته به سازمان ملل در بیانیهای در شبکه ایکس اعلام کرد «اقلامی همچون سرپناه و لوازم زمستانی که برای خانوادههای آواره در نظر گرفته شدهاند، اکنون در انبارهای آنروا در اردن و مصر باقی مانده و اسرائیل اجازه ورود آنها را نمیدهد.»
آنروا تأکید کرده است «با نزدیک شدن زمستان در غزه، مردم بیش از هر زمان دیگری به سرپناه و گرما نیاز دارند. باید فوراً مسیر ورود کمکهای انسانی باز شود.»