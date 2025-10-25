به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: چهار تن از متهمان اصلی این باند هرکدام به ۵ سال حبس تعزیری، پرداخت ۲۶ هزار میلیارد ریال جزای نقدی و ۳ سال محرومیت از هر نوع فعالیت امور دریایی اعم از حمل و نقل و صید محکوم شدند.

مجتبی قهرمانی افزود: از این باند ۲۷ میلیون لیتر گازوئیل قاچاق از یک فروند شناورکشف شد.

وی گفت: با توجه به اینکه کشف سوخت‌های قاچاق از این شناور با درگیری مسلحانه و استفاده از مواد آتش‌زا از سوی متهمان بود، با حکم دادگاه شناور لنج حامل سوخت نیز مصادره شد.