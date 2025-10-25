امروز: -
ادامه نقض آتش بس در غزه

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۳- ۱۵:۵۱
خبرهای مرتبط

وسایل گرمایشی اجازه ورود به غزه را ندارند

شهادت ۹۳ فلسطینی از زمان اجرای آتش بس در نوار غزه

۷۱ هزار تُن مهمات منفجر نشده در نوار غزه

برچسب ها: غزه ، رژیم صهیونیستی ، نقض آتش بس
