به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جنبش فلسطینی حماس اعلام کرد، افزایش حملات وحشیانه صهیونیست‌ها به اراضی کشاورزان فلسطینی در استان‌های کرانه باختری، بیانگر سیاست تروریسم سازمان یافته است. حملات صهیونیست‌ها در چارچوب تلاش برای توسعه شهرک سازی و مجبور کردن فلسطینی‌ها برای ترک اراضی خود در چارچوب طرح الحاق و آوارگی فلسطینی‌ها صورت می‌گیرد. از موسسه‌های حقوقی بین المللی می‌خواهیم با مستند کردن جنایات شهرک نشینان صهیونیست، اسرائیل اشغالگر را به علت ارتکاب این تخلفات که در حد جنایات جنگی است، مجازات کنند.