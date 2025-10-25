به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حجت‌اله صیدی در همایش «پل اعتماد و توسعه» که با هدف انتقال تجربیات بازار سرمایه ایران به فعالان اقتصادی تاجیکستان و به دعوت وزارت مالیه این کشور در شهر دوشنبه برگزار شد، افزود: «این همایش و جلسات مشترک برگزار شده میان وزارت مالیه تاجیکستان و سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، سرآغاز همکاری دو کشور برای مشارکت دوجانبه در بازارهای سرمایه دو کشور است.»

او با اشاره به اینکه موضوع رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشورهای مختلف دنیاست، بیان کرد: «رشد مداوم و مستمر اقتصادی کشور تاجیکستان، مایه خوشبختی است و تقویت بازار سرمایه، می‌تواند این رشد را تقویت کند.»

صیدی با بیان‌اینکه دو عامل مهم «سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه» و «فناوری و تکنولوژی» در رشد تولید ناخالص داخلی مؤثرند، گفت: « بازار سرمایه مهم‌ترین محل تشکیل سرمایه است و به همین دلیل نیز در ایران با توجه به اهمیت این موضوع، قدمت بازار سرمایه به حدود ۶۰ سال رسیده است.»

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه ارزش بازار سهام در ایران حدود ۱۱۰ میلیارد دلار است، به بیان موضوع انواع بورس‌ها و ابزارهالی مالی در بازار سرمایه ایران پرداخت.

او اظهار امیدواری کرد: با همت وزارت مالیه تاجیکستان، بتوانیم نهاد ناظر و تنظیم‌گر در تاجیکستان را توسعه داده و به راه‌اندازی بورس‌های مستقل کالایی و پیاده‌سازی ابزارهای مالی در بازار سرمایه این کشور کمک کنیم.

فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان نیز در همایش افزود: «خوشحالیم که رئیس سازمان بورس و همکاران ایشان دعوت ما را برای حضور در تاجیکستان برای انتقال تجربه‌های ارزشمند ایران در بازار سرمایه پذیرفتند و امیدواریم از این تجربیات کشور دوست و برادر، ایران، دستاوردهای مطلوبی کسب کنیم.»

وی با اشاره به اینکه بهترین متخصصان ایرانی در حوزه‌های حاکمیت شرکتی، ESG و ابزارهای مالی اسلامی در این همایش به بیان تجربیات خود در حوزه بازار سرمایه می‌پردازند، اظهار امیدواری کرد نتایج این همایش به فعالان مالی تاجیکستان برای توسعه بازار سرمایه کمک کند.