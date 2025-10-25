استاندار ایلام با اشاره به ضرورت آینده‌نگری در توسعه مرز چیلات گفت: این گذرگاه مرزی باید با برنامه‌ای اصولی و در چارچوب مصوبات ستاد مرکزی اربعین، به محور تجارت و صادرات کشور تبدیل شود.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در نشست بررسی زیرساخت‌های گذرگاه مرزی چیلات بر ضرورت آینده‌نگری در طراحی و اجرای زیرساخت‌های مرز چیلات شهرستان دهلران تأکید کرد و گفت: این طرح باید با افق بلندمدت ۱۰۰ ساله طراحی شود و تکمیل و بهره‌برداری از این گذرگاه مرزی باید در چارچوب مصوبات ستاد مرکزی اربعین و با رویکردی پایدار انجام گیرد تا این مرز به دروازه تجارت و صادرات کشور تبدیل شود.

وی از تشکیل دو کمیته تخصصی «زیرساخت» و «اقتصادی» برای پیگیری امور فنی، عمرانی و تجاری این طرح خبر داد و افزود: هدف‌گذاری شده است که با هماهنگی دستگاه‌های مربوط، امکان بهره‌برداری موقت از مرز در ایام اربعین سال آینده فراهم شود.

استاندار ایلام تأکید کرد: همه اقدامات باید بر اساس نقشه‌های اصولی و هماهنگ با دستگاه‌های نظارتی انجام شود و هیچ اقدام غیرکارشناسی پذیرفته نیست. کرمی همچنین بر استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و پیمانکاران محلی برای تسریع در اجرای پروژه و لزوم هماهنگی با کشور عراق در اجرای طرح تأکید کرد.

وی تأمین آب، برق، گاز و سرویس‌های بهداشتی را از اولویت‌های خدمات‌رسانی به زائران دانست و خواستار برنامه‌ریزی منظم و دریافت گزارش مستمر از روند پیشرفت کار‌ها شد.