طراحی مرز چیلات با رویکرد بلندمدت و پایدار
استاندار ایلام با اشاره به ضرورت آیندهنگری در توسعه مرز چیلات گفت: این گذرگاه مرزی باید با برنامهای اصولی و در چارچوب مصوبات ستاد مرکزی اربعین، به محور تجارت و صادرات کشور تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در نشست بررسی زیرساختهای گذرگاه مرزی چیلات بر ضرورت آیندهنگری در طراحی و اجرای زیرساختهای مرز چیلات شهرستان دهلران تأکید کرد و گفت: این طرح باید با افق بلندمدت ۱۰۰ ساله طراحی شود و تکمیل و بهرهبرداری از این گذرگاه مرزی باید در چارچوب مصوبات ستاد مرکزی اربعین و با رویکردی پایدار انجام گیرد تا این مرز به دروازه تجارت و صادرات کشور تبدیل شود.
وی از تشکیل دو کمیته تخصصی «زیرساخت» و «اقتصادی» برای پیگیری امور فنی، عمرانی و تجاری این طرح خبر داد و افزود: هدفگذاری شده است که با هماهنگی دستگاههای مربوط، امکان بهرهبرداری موقت از مرز در ایام اربعین سال آینده فراهم شود.
استاندار ایلام تأکید کرد: همه اقدامات باید بر اساس نقشههای اصولی و هماهنگ با دستگاههای نظارتی انجام شود و هیچ اقدام غیرکارشناسی پذیرفته نیست. کرمی همچنین بر استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، شرکتها و پیمانکاران محلی برای تسریع در اجرای پروژه و لزوم هماهنگی با کشور عراق در اجرای طرح تأکید کرد.
وی تأمین آب، برق، گاز و سرویسهای بهداشتی را از اولویتهای خدماترسانی به زائران دانست و خواستار برنامهریزی منظم و دریافت گزارش مستمر از روند پیشرفت کارها شد.
استان ایلام ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد که ۲۲۰ کیلومتر آن در حوزه شهرستان دهلران واقع است.
مرز چیلات در دهلران با موافقت رسمی دولت عراق به تازگی به گذرگاههای رسمی استان افزوده شده است.