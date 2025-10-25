پخش زنده
عملیات اجرایی قطعه ۴ محور سقز- بانه، محدوده کیلهشین تا میرده آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس در آئین عملیات اجرایی این طرح خواستار برگزاری مناقصه ۱۲ کیلومتر باقیمانده از این محور و تکمیل طرحهای راه سازی شهرستانهای سقز و بانه شد.
بیگاری گفت: تکمیل این پروژه علاوه بر افزایش ایمنی و کاهش تصادفات، باعث ارتقای رونق اقتصادی، تسهیل تردد و توسعه اجتماعی شهرستانهای سقز و بانه خواهد شد.
در ادامه سیاهپور معاون ساخت و توسعه راههای کشور و مسئولان شهرستانی و استانی از طرح تعریض جاده سقز – بوکان بازدید کردند.