استاد زبان و ادبیات فارسی با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل ابوالفضل بیهقی در ادبیات فارسی گفت: بیهقی رکن اصلی زبان فارسی و پرچمدار نثر این زبان است که توانست شکوه نثر فارسی را در اوج قدرت خود نمایش دهد.

محمدجعفر یاحقی، استاد زبان و ادبیات فارسی، در گفتگو با خبرنگار صداوسیما با بیان اینکه بسیاری از شاعران و نویسندگان از زبان بیهقی تاثیر پذیرفته‌اند، گفت: اگر فردوسی علمدار شعر فارسی باشد، بیهقی پرچمدار نثر فارسی است. متأسفانه در حق نثر فارسی کم‌توجهی شده، در حالی که نثر زبان عمومی مردم است و بیهقی توانست آن را به اوج برساند.

وی افزود: تاریخ بیهقی یک کتاب تاریخی نیست، بلکه روایتی از زندگی، فرهنگ، اندیشه و آرزو‌های مردم زمانه خود است؛ در این اثر نثر فارسی را در اوج استواری و زیبایی می‌بینیم که همچون پرچمی در پیشانی فرهنگ ایران می‌درخشد.

یاحقی ابراز امیدواری کرد که هنرمندان با اقتباس از روایت‌های بیهقی، آثار نمایشی و سینمایی بر پایه آن خلق کنند تا این میراث ارزشمند بیشتر در میان مردم شناخته شود.

این استاد زبان و ادبیات فارسی در پایان تأکید کرد: زبان فارسی، هویت و ملیت ماست و اگر ایران و فرهنگ خود را دوست داریم، باید زبان فارسی را نیرومند نگه داریم تا در برابر نفوذ واژه‌های بیگانه مقاوم بماند.