به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در یک گزارش تلویزیونی، مجموع درآمد حاصل از فروش صنعت خودرو در شهریور امسال به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسید که نشان‌ دهنده رشد ۳۴ درصدی در مقایسه با مرداد است. سایپا با رشد ۶۴ درصدی و ایران‌خودرو با ۳۳ درصد افزایش فروش عملکرد مثبتی داشتند. افزایش تولید، عرضه مدل‌های جدید و رشد تقاضای فصلی از عوامل اصلی این روند صعودی بود.

صنعت محصولات شیمیایی

در صنعت محصولات شیمیایی نیز با وجود نوسان‌ نرخ‌های جهانی، رقم فروش در سطح ۱۰۳ هزار میلیارد تومان تثبیت شد. نوسان قیمت نفت و تغییرات بازار متانول هم بر روند گروه اثر گذاشت. برخی شرکت‌های حاضر در این گروه، در شهریور امسال، عملکردی قابل‌توجه داشتند؛ از جمله شخارک با ۱۲۸ درصد رشد در صادرات پنتان و گوگرد و شیراز با افزایش ۹۵ درصدی در فروش اوره صادراتی.

صنعت فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

صنعت فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای نیز در شهریور امسال شرایطی متعادل را پشت سر گذاشت. فروش کل گروه ۲۰۳ هزار میلیارد تومان بود که رشد ۴ درصدی را در مقایسه با مرداد نشان می‌دهد. در این میان، شبهرن با ۲۷ درصد افزایش فروش و رشد مصرف روغن موتور در سفرهای تابستانی، پیشتاز بود.

صنعت بانک

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هم از فعال‌ترین صنایع بورس بودند. در شهریور ۱۴۰۴ درآمد عملیاتی این صنعت با ۳۰ درصد افزایش در مقایسه با مرداد، به ۱۴۱ هزار میلیارد تومان رسید. در این بین بانک ملت با رشد ۶۳ درصدی و بانک صادرات با ۲۶ درصد افزایش درآمد، عملکردی شاخص داشتند. افزایش درآمد تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها از مهم‌ترین عوامل این رشد بود.

صنعت خدمات فنی و مهندسی

صنعت خدمات فنی و مهندسی نیز در شهریور امسال روندی مثبت را تجربه کرد. مجموع فروش این گروه ۴.۶ هزار میلیارد تومان بود. گروه صنعت خدمات فنی و مهندسی نیز در شهریور امسال ۱۲ درصد رشد درآمد فروش داشت. در این میان، رمپنا با ۷۶ درصد افزایش فروش، رکورددار گروه شد. رشد پروژه‌های نیروگاهی و خدمات انرژی، زمینه‌ساز این عملکرد بود.

صنعت استخراج کانه‌های فلزی

در صنعت استخراج کانه‌های فلزی نیز روند رشد درآمد ادامه یافت. مجموع فروش این گروه در شهریور به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسید که ۱۴ درصد افزایش را در مقایسه با مرداد نشان می‌داد. فزر با رشد ۷۲ درصدی و کگل با ۲۱ درصد افزایش فروش از شرکت‌های برتر بودند. رشد قیمت جهانی طلا و تقاضای بیش‌تر برای گندله و کنسانتره سنگ‌آهن از عوامل مؤثر بر این روند بود.

صنعت فلزات اساسی

صنعت فلزات اساسی نیز همگام با سایر گروه‌ها حرکت کرد. با وجود تغییرات بازارهای جهانی، بسیاری از شرکت‌ها در صادرات محصولات فولادی و آلومینیومی عملکرد مطلوبی داشتند و از افزایش نرخ جهانی فلزات بهره بردند.