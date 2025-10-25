به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، با توجه به درخواست‌های متعدد علاقه‌مندان مبنی بر امکان پذیر شدن فرصت بیشتر برای شرکت در این رویداد ملی، دبیرخانه سوگواره، مهلت شرکت در هجدهمین سوگواره مهرمحرم تا ۱۵ آبان تمدید شد.

موضوعات و محور‌های اصلی این دوره از سوگواره مهرمحرم شامل ایران امام حسین (ع) و مقاومت حسینی، هیئات خانگی و تربیت حسینی، مسئولیت اجتماعی و همدلی حسینی، ایران صحن امام رضا (ع) و منتظران حسینی و راهپیمایی عظیم اربعین و دلدادگان حسینی است.

این سوگواره در بخش حرفه‌ای در قالب‌های عکس و مجموعه عکس، فیلم کوتاه ۳ دقیقه‌ای شامل مستند کوتاه، داستانی کوتاه، پویانمایی، موشن گرافیک و نماهنگ حرفه‌ای و در بخش عمومی در همه قالب‌های صوتی، گرافیکی، متنی و تصویری برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از فراخوان، جوایز و ارسال آثار به نشانی اینترنتی MehreMoharram.ir مراجعه کنند.