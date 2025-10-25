پخش زنده
استاندار مازندران در دیدار با هیئت نظارت بر انتخابات استان بر لزوم احراز صلاحیت تخصصی و اخلاقی نامزدها تأکید کرد و گفت: افرادی که تعهد و تخصص باید احراز صلاحیت شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، یونسی استاندار مازندران در دیدار با اعضای هیئت نظارت بر انتخابات استان، با تأکید بر هوشیاری و دقت در فرایند تعیین صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا، گفت: هیئت نظارت بر انتخابات، امانتدار مردم است و باید با تلاش برای اعتمادسازی، از معرفی نامزدهای فاقد صلاحیت به مردم جلوگیری کند.
وی افزود: فردی باید صلاحیتش احراز شود که از ابتدا مشخص باشد تخصص و توانایی لازم برای مدیریت را دارد، در عین حال پاکسرشت و دارای کارنامه قابل قبول و مستندات قانونی باشد.
استاندار مازندران با اشاره به تجربیات ناموفق گذشته هشدار داد: تغییر مکرر شهرداران در برخی شهرها طی یک دوره چهارساله، نشاندهنده ضرورت گزینش دقیق و تخصصمحور است.
علیبابایی کارنامی، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات مازندران نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراها در اردیبهشتماه سال آینده، گفت: تمامی ۲۵ مرحله این انتخابات به صورت الکترونیکی و با هدف برگزاری انتخاباتی شفاف، سالم و با مشارکت حداکثری مردم برگزار خواهد شد.
وی افزود: ثبتنام داوطلبان از ۲۱ دیماه آغاز میشود و از افراد توانمند و متخصص برای مدیریت شهری دعوت به عمل خواهد آمد.