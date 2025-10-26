به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام می‌شود:

سمنان:

خیابان شیخ علادوله حدفاصل میدان شهید بهشتی الی سه راه لتیبار از ساعت ۰۸:۳۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر

شاهرود:

شهرک فجر و همت از ساعت ۰۸:۳۰ صبح الی ۱۲:۳۰

گرمسار:

-شهرک بهداشت از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۰:۰۰

خیابان دماوند و قسمتی از شهرک امیرکبیر از ساعت ۱۰:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر

آرادان:

روستای یاتری سفلی و روستای دولت آباد از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۰:۰۰

روستای یاتری اولیا، روستا‌های امیرآباد، امام زاده علی اکبر و قسمتی از روستای هشت آباد از ساعت ۱۰:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر