به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: با اجرای این طرح تعداد نهالستان‌های استان به ۱۹ نهالستان و نهال‌های تولیدی به۳۴۰ هزار نهال افزایش یافت.

نصرآبادی افزود: در این راستا ۴۵۶ پویش مردمی کاشت نهال در استان برگزار شد که ۳۸ هزار نفر مشارکت کردند و از مراکز علمی و دانش بنیان هم در خواست همکاری داریم

وی گفت: علاوه بر گونه‌های مرتعی، با توجه به نیاز جامعه، گونه‌های مثمر مانند زردآلو، بادام و توت نیز به فرآیند تولید اضافه شده‌اند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت:در حوزه مدیریت سیلاب‌ها و آبخوان ها، سیاست اصلی تبدیل تهدید سیلاب‌های ناشی از بارش‌های شدید نقطه‌ای به فرصت است که در این زمینه قرارگاه شهید ناصری سپاه در سال ۹۶ به کمک منابع طبیعی آمده است.