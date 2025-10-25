پخش زنده
هفته پدافند غیرعامل از ۵ تا ۱۱ آبانماه ۱۴۰۴ با محوریت «آموزشهای همگانی و رزمایشهای عملیاتی» و با شعار «پدافند غیرعامل؛ تابآوری زیرساختی، پایداری اجتماعی» برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست صمیمانه رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با جمعی از خبرنگاران و فعالان رسانهای، با محوریت تشریح برنامهها و اهداف نکوداشت هفته پدافند غیرعامل برگزار شد. در این نشست فعالان فضای مجازی و اهالی خبر دغدغهها و مطالبات افکار عمومی در زمینه پدافند غیرعامل به ویژه پس از تجربه دفاع مقدس ۱۲ روزه را مطرح کردند.
سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز، ضمن پاسخگویی به سوالات و دغدغههای اهالی رسانه به تبیین مأموریتها و اقدامات این سازمان در حوزه ارتقای پایداری ملی متناسب با وظایف و تکالیف قانونی پرداخت و از برگزاری هفته نکوداشت پدافند غیرعامل از ۵ تا ۱۱ آبانماه ۱۴۰۴ خبر داد و تاکید کرد: مطالبهگری رسانهها برای رعایت دقیق ضوابط پدافند غیرعامل مطابق قانون، یک اقدام جهادی و انقلابی و در مسیر توسعه خدمت به مردم است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در این نشست تاکید کرد: مطابق قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور که در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده و ابلاغ شده است این سازمان مسئولیت سیاستگذاری و راهبری موضوع پدافند غیرعامل را بر عهده دارد و مجری پدافند غیرعامل در سطح ملی با عالیترین مقام هر دستگاه و در استانها با استانداران است.
سردار جلالی افزود: هفته پدافند غیرعامل سال جاری با هدف توسعه آموزشهای همگانی پدافند غیرعامل و ارتقای آمادگی دستگاههای اجرایی کشور برگزار میشود و در طول این ایام، رزمایشهای متنوع ارزیابی آمادگی در سطوح ملی، دستگاهی، استانی و شهری اجرا خواهد شد.
براساس اعلام رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، با توجه به نامگذاری هشتم آبانماه بهعنوان روز پدافند غیرعامل در تقویم رسمی کشور از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و در اجرای فرامین فرمانده معظم کل قوا مبنی بر ضرورت توسعه فرهنگ پدافند غیرعامل، دستورالعمل اجرایی نکوداشت پدافند غیرعامل سال ۱۴۰۴ در قالب ۱۰ ماده از سوی کارگروه دائمی پدافند غیرعامل کشور ابلاغ شده است.
مطابق این دستورالعمل، هفته نکوداشت امسال با شعار «پدافند غیرعامل؛ تابآوری زیرساختی، پایداری اجتماعی» برگزار میشود.