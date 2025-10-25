پخش زنده
امروز: -
نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور گفت: هیچ برنامهای برای استقرار جمعیت در جنوب کشور وجود ندارد و اصولاً استقرار جمعیت با دستور و مصوبه انجام نمیشود.
به گزارش خبرنگار مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور؛ گفت: هیچ برنامهای برای استقرار جمعیت در جنوب کشور وجود ندارد و اصولاً استقرار جمعیت با دستور و مصوبه انجام نمیشود و مسیر درست، توسعه دریامحور است که میتواند آینده کشور را متحول کند.
علی عبدالعلیزاده افزود: مردم ساحلنشین سالها با محرومیت زندگی کردهاند و حق دارند از نعمت توسعه و شغلهای آبرومند برخوردار شوند.
در همین راستا، برای بزرگسالان این مناطق مراکز آموزش فنی و حرفهای در نظر گرفته شده تا افراد بالای ۲۰ سال، مهارتهای مورد نیاز صنایع ساحلی، دریایی و خدمات مرتبط را فرا بگیرند.
وی با اشاره به مصوبه اخیر شورای توسعه سواحل مکران گفت: بر اساس این مصوبه، مراکز فنی و حرفهای موظفند در سواحل کشور شعبه ایجاد کنند و آموزشهای مهارتی ارائه دهند. همچنین توافقهای خوبی با نیروهای دریایی سپاه و ارتش، سازمان شیلات و سازمان بنادر و دریانوردی انجام شده تا افرادی که آموزش میبینند، در همان مجموعهها جذب و مشغول به کار شوند.
عبدالعلیزاده افزود: در مرحله فعلی از نیروهای بومی استفاده میشود و با آغاز طرحها، بر اساس نیاز هر پروژه، متخصصان ساخت و بهرهبرداری نیز به منطقه خواهند رفت. به گفته وی، تأمین مسکن و امکانات سکونتی این افراد در طرح جامع توسعه سواحل مکران پیشبینی شده و بخش خصوصی هم میتواند طراحی و ساخت سکونتگاههای جدید را بر عهده بگیرد تا جمعیت تازهوارد در این مناطق اسکان یابد.
دبیر اجرایی شورای توسعه سواحل مکران با اشاره به سیاست توسعه دریامحور که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، گفت: این سیاست از راهبردیترین و حیاتیترین برنامههای کشور است. باید با خرد جمعی و عزم ملی آن را پیش برد و از هرگونه اقدام عجولانه پرهیز کرد.
او تصریح کرد: در طول یک سال گذشته تلاش شده از نظر کارشناسان اقتصادی، جامعهشناسی و روانشناسی کشور بهره گرفته شود و جریان علمی توسعه دریامحور در دانشگاهها شکل بگیرد که اکنون در حال تبدیل شدن به یک شبکه دانشگاهی است.