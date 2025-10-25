پخش زنده
بافعالیت توده هوای نسبتا پایدار تا آخر هفته آسمان استان، نیمه ابری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: آسمان استان تا آخر هفته صاف تا نیمه ابری است ودر بعضی نقاط استان وقوع ناپایداریهای موقتی دور از انتظار نیست.
محمد دادرس افزود: در ارتفاعات و دامنهها وزش باد گرم خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته منجیل با ۲۸ درجه سلسیوس گرمترین و دیلمان با ۱۰ درجه سلسیوس خنکترین نقطه استان بوده است، افزود: دمای فعلی رشت مرکز استان ۲۳ درجه سلسیوس و رطوبت آن ۷۰ درصد است.