به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: آسمان استان تا آخر هفته صاف تا نیمه ابری است ودر بعضی نقاط استان وقوع ناپایداری‌های موقتی دور از انتظار نیست.

محمد دادرس افزود: در ارتفاعات و دامنه‌ها وزش باد گرم خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته منجیل با ۲۸ درجه سلسیوس گرم‌ترین و دیلمان با ۱۰ درجه سلسیوس خنک‌ترین نقطه استان بوده است، افزود: دمای فعلی رشت مرکز استان ۲۳ درجه سلسیوس و رطوبت آن ۷۰ درصد است.