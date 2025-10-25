پخش زنده
بیش از ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در بم – بردسیر و نرماشیر کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده انتظامی بم از توقیف یک دستگاه تانکر حامل ۲۷ هزار لیتر نفت کوره با بارنامه جعلی و دستگیری یک نفر متهم توسط ماموران پلیس آگاهی این شهرستان در محور "بم_زاهدان" خبر داد.
فرمانده انتظامی نرماشیر هم از توقیف یک دستگاه تانکر حامل ۳۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و دستگیری یک نفر متهم توسط ماموران پلیس آگاهی این شهرستان در محور "نرماشیر_زاهدان" خبر داد.
فرمانده انتظامی بردسیر نیز گفت: در طرح ضربتی مقابله با قاچاق سوخت در سطح شهرستان، ضمن شناسایی و توقیف ۱۵ دستگاه خودروی شوتی حامل محمولههای خطرناک سوخت، بیش از ۱۴ هزار و ۹۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ۱۵ متهم دستگیر شدند.