به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سعید رسالی با اشاره به اقدامات این شرکت در زمینه خدمت‌رسانی به جامعه عشایری و روستایی استان گفت: تا پیش از این مرحله ۳۲۰ دستگاه صفحه خورشیدی قابل حمل در سراسر استان به عشایر تحویل داده شده بود و در چند ماه آینده هم ۱۰۰ سامانه دیگر در قالب برنامه‌های توسعه‌ای شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی به عشایر استان واگذار خواهد شد.

وی افزود: این طرح در چارچوب تفاهم‌نامه توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی اجرا می‌شود و هدف آن، تأمین انرژی پایدار، بهبود کیفیت زندگی عشایر و حمایت از تولید و معیشت پایدار در مناطق کم‌برخوردار است.

مجری طرح برق روستایی شرکت توانیر نیز با اشاره به سیاست‌های کلان وزارت نیرو و شرکت توانیر در زمینه توسعه برق روستایی اظهار کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، به‌طور متوسط در کشور به ازای هر روز چهار روستا برقدار شده‌اند که این موضوع، بیانگر اهتمام ویژه نظام جمهوری اسلامی در خدمت‌رسانی به مناطق محروم و کم‌برخوردار است.

مجید برنگی با اشاره به فرمایش بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «عشایر ذخایر انقلاب هستند» افزود: وزارت نیرو و شرکت توانیر با تأکید بر این نگاه راهبردی، خدمت‌رسانی به عشایر را از اولویت‌های خود قرار داده‌اند و اجرای سامانه‌های خورشیدی قابل حمل، نمونه‌ای از این توجه ویژه است.

در این مراسم ۹۰ دستگاه صفحه خورشیدی قابل حمل به صورت نمادین میان عشایر منطقه توزیع شد و سایر سامانه‌ها نیز در روز‌های آینده به آنها تحویل داده خواهد شد.