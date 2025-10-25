به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سالار خشایی گفت: با توجه به فصل سرما و بارش‌های برف و باران و احتمال قطع مسیرهای سخت گذر از ابتدای مهر ماه توزیع نفت سفید در مناطف عشایری و روستایی آغاز شد.

وی اظهار کرد: شرکت پخش فراورده ها با تعامل خود با فروشنده‌های توزیع نفت سفید در مناطق مختلف استان، تاکنون اقدام به توزیع ۴۵۰ هزار لیتر نفت سفید کرده است.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کهگیلویه وبویراحمد با بیان اینکه ۸۰ عامل توزیع و فروشنده نفت سفید در مناطق شهری، روستایی و عشایری استان وجود دارد، ادامه داد: این آمادگی را داریم تا در صورت درخواست این فروشنده‌ها نفت سفید حتی به صورت روزانه تامین و به مناطق مورد نظر حمل شود.