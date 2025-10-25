توزیع ۴۵۰ هزار لیتر نفت سفید در مناطق عشایری کهگیلویه و بویراحمد
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی کهگیلویه وبویراحمد از توزیع ۴۵۰ هزار لیتر نفت سفید بین مناطق عشایری و روستایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سالار خشایی گفت: با توجه به فصل سرما و بارشهای برف و باران و احتمال قطع مسیرهای سخت گذر از ابتدای مهر ماه توزیع نفت سفید در مناطف عشایری و روستایی آغاز شد.
وی اظهار کرد: شرکت پخش فراورده ها با تعامل خود با فروشندههای توزیع نفت سفید در مناطق مختلف استان، تاکنون اقدام به توزیع ۴۵۰ هزار لیتر نفت سفید کرده است.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی کهگیلویه وبویراحمد با بیان اینکه ۸۰ عامل توزیع و فروشنده نفت سفید در مناطق شهری، روستایی و عشایری استان وجود دارد، ادامه داد: این آمادگی را داریم تا در صورت درخواست این فروشندهها نفت سفید حتی به صورت روزانه تامین و به مناطق مورد نظر حمل شود.
وی با بیان اینکه توزیع نفت سفید براساس کارت بانکی سرپرستان خانوار انجام میشود، تاکید کرد: در مناطق سخت گذر نفت سفید یک ساله در این کارتها ذخیره شده است تا در صورت مسدود شدن راهها مشکلی در این رابطه وجود نداشته باشد.