در پی شناسایی مجموعهای از فیلمهای تاریخی متعلق به دوران ناصری در مخازن کاخ گلستان، در نشست مشترک میان مدیرانارشد وزارت میراثفرهنگی و سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موضوع بررسی، حفاظت و دیجیتالسازی این آثار ارزشمند مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست علی دارابی قائم مقام وزیر میراث فرهنگی با مدیرانارشد وزارت میراثفرهنگی و سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آخرین وضعیت شناسایی و حفاظت از فیلمهای تاریخی موجود در مخازن کاخ گلستان بررسی و درباره تدوین برنامه زمانبندی برای ترمیم و دیجیتالسازی این آثار تصمیمگیری شد.
علی دارابی در این نشست با اشاره به اهمیت این گنجینه تصویری گفت: ضرورت دارد برای این آثار برنامه زمانبندی دقیقی تدوین شود تا فرآیند تهیه شاتلیست، بازخوانی و در نهایت دیجیتالسازی آنها با دقت و رعایت استانداردهای فنی انجام گیرد. هرچند این روند زمانبر است، اما به مردم عزیزمان اطمینان میدهم که با تعامل میان وزارت میراثفرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این کار با سرعت و دقت پیش خواهد رفت.
در ادامه، رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی کشور، با قدردانی از همکاریهای شکلگرفته میان دو نهاد تخصصی گفت: با همکاری صورتگرفته میان کاخ گلستان و نهاد تخصصی این حوزه یعنی فیلمخانه ملی ایران، از همان ساعات اولیه بررسی گنجینههای یافتشده آغاز شد و فرآیند همکاری و تبادل تخصصی در این زمینه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: خوشبختانه کشور ما از نظر فناوری و دانش فنی در حوزه ترمیم و حفاظت فیلمهای تاریخی در سطح بالایی قرار دارد و فیلمخانه ملی ایران با بهرهمندی از تجربهای چندینساله، توانایی صیانت از این میراث گرانسنگ تصویری را داراست. انتظار میرود با انجام بررسیهای دقیقتر و هماهنگیهای لازم با وزارت میراثفرهنگی، بهزودی شاهد اطلاعرسانی عمومی و نمایش بخشی از این گنجینههای کمنظیر برای ملت عزیز ایران باشیم.
لادن طاهری، مدیر فیلمخانه ملی ایران، نیز با اشاره به ماهیت فنی و زمانبر بودن این فرآیند گفت: شناسایی فیلمهای جدید در آرشیوها موضوعی طبیعی و مداوم در فرآیندهای آرشیوی است. مرمت و بازسازی فیلمهای شناساییشده در کاخ گلستان مستلزم صرف زمان، دقت و رعایت استانداردهای ویژه است. بسیاری از این آثار دارای نگاتیو نیتراته هستند که نیازمند مراقبت ویژه و شرایط ایمنی خاص برای نگهداری و مرمت است.
او تاکید کرد: فیلمخانه ملی ایران با بهرهگیری از تجهیزات و متخصصان حرفهای، تمام ظرفیت خود را برای حفاظت و دیجیتالسازی این آثار بهکار خواهد گرفت تا در آینده نزدیک امکان دسترسی علمی و نمایش عمومی بخشی از این میراث تصویری ارزشمند فراهم شود.
در این نشست همچنین سیدعباس مصطفوی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر مرکزی حراست وزارت میراثفرهنگی، سعید خال، مدیرکل پشتیبانی و رفاه وزارت میراثفرهنگی و مهدی شفیعی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی حضور داشتند و در چارچوب یک تعامل راهبردی، راهکارهای مشترک برای حفاظت، مرمت و دیجیتالسازی این آثار فاخر تاریخی بررسی شد.