آلاینده‌ها و غبار صبحگاهی در مناطق مرکزی و صنعتی استان اصفهان در پنج روز آینده افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بنا بر آخرین نقشه‌های پیش یابی در پنج روز آینده وضعیت جوی پایدار خواهد بود.

کامران طهماسبی افزود: در این مدت، آسمان صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد و در مناطق مرکزی غبار صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه دمای هوای استان تغییر محسوسی ندارد، ادامه دارد: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان طی ساعات پیش رو بین ۲۹ و ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

طهماسبی گفت: بویین میاندشت با دمای صفر درجه سردترین نقطه استان در بامداد یکشنبه است و بادرود از توابع شهرستان نطنز با بیشینه دمای ۳۳ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است.