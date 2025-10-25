تداوم امنیت خلیج فارس بر پایه خون شهدا و اقتدار نیروهای مسلح
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه امنیت خلیج فارس امروز حاصل خون شهدا و حضور مقتدر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است، گفت: ما اعتقاد داریم کشورهای منطقه، خود قادر به حفظ امنیت این آبراه راهبردی هستند و نیازی به حضور قدرتهای بیگانه نیست.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، دریادار علیرضا تنگسیری در مراسم اهدای جهیزیه به زوجهای جوان پاسدار منطقه دوم امام حسن مجتبی (ع) و منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه (ندسا) گفت: باهدف عمل به فرمان رهبر معظم انقلاب درباره ترویج ازدواج آسان، چهار سال است که در نیروی دریایی سپاه این طرح را آغاز کردهایم و با کمک فرماندهان و مجموعهها توانستیم تا امروز به بیش از هزار خانواده پاسدار جوان کمک کنیم تا با هشت قلم کالای اولیه زندگی، بتوانند زندگیشان را آسان آغاز کنند.
وی افزود: ما معتقدیم زندگی نباید سخت گرفته شود؛ امروز هم بهصورت نمادین در آستانه میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، تعداد ۴۷ سری جهیزیه در استان بوشهر تخصیص داده شد.
فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: این طرح در چهار سال گذشته با استقبال خوبی مواجه شده و با همکاری سایر نیروهای سپاه اکنون به سطح ملی گسترش یافته است.
دریادار تنگسیری در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: استان بوشهر از معدود استانهایی است که در سه عرصه تاریخی مبارزه با دشمنان خارجی شهید تقدیم انقلاب کرده است؛ از رئیسعلی دلواری در مبارزه با انگلیس، تا شهیدان نبرد با رژیم بعثی صدام، و شهدای نبرد با آمریکا در خلیج فارس مانند شهید نادر مهدوی این افتخار سند پایدار امنیت امروز منطقه است.
وی با بیان اینکه امنیت خلیج فارس امروز حاصل خون شهدا و حضور مقتدر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است، گفت: مساحت خلیج فارس حدود ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع است و ما اعتقاد داریم کشورهای منطقه، خود قادر به حفظ امنیت این آبراه راهبردی هستند و حضور قدرتهای بیگانه و فروش سلاح به کشورهای منطقه، فقط بهانهای برای ادامه حضور نامشروع آنهاست.
فرمانده نیروی دریایی سپاه افزود: امروز نیروهای مسلح ما، اعم از نیروی دریایی سپاه و ارتش جمهوری اسلامی، با اقتدار کامل امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس را برقرار کردهاند و دنیا مدیون خون شهدایی است که برای باز ماندن این تنگه حساس جان خود را فدا کردند.