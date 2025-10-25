تداوم امنیت خلیج فارس بر پایه خون شهدا و اقتدار نیرو‌های مسلح

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه امنیت خلیج فارس امروز حاصل خون شهدا و حضور مقتدر نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی است، گفت: ما اعتقاد داریم کشور‌های منطقه، خود قادر به حفظ امنیت این آبراه راهبردی هستند و نیازی به حضور قدرت‌های بیگانه نیست.