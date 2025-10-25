مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان آشتیان با حضور در مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) میز خدمت برگزار کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ میز خدمت ادارات شهرستان آشتیان با عنوان رایحه خدمت در مسجد حضرت فاطمه زهرا سلام الله آشتیان برگزار شد.
در ادامه اجرای طرح میز خدمت با عنوان رایحه خدمت در محلات و مناطق مختلف شهرستان آشتیان، این بار جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی با حضور در مسجد فاطمه زهرا (س)، به صورت چهرهبهچهره پاسخگوی درخواستها و مشکلات مردم شدند.
برگزاری میز خدمت با هدف تسهیل در رسیدگی به امور اربابرجوع و شنیدن مستقیم مطالبات مردم از زبان خودشان برگزار میشود.
در حاشیه این برنامه، کارشناسان دستگاههای خدماترسان ضمن پاسخگویی به مراجعان، برخی مشکلات را در همان محل برطرف کردند.
میز خدمت ادارات آشتیان در مسجد فاطمه زهرا (س)، جلوهای از خدمت بیواسطه به مردم و نمادی از همدلی میان مسئولان و شهروندان است.
به گفته مسئولان، این برنامهها در هفتههای آینده در سایر محلات و روستاهای شهرستان نیز برگزار خواهد شد.