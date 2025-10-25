پخش زنده
معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق فارس گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۸۵۸ نیروگاه خورشیدی حمایتی پشت بامی ویژه اقشار کم درآمد راه اندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با بیان این که این نیروگاهها هزینههای زندگی ۸۵۸ مددجو را تامین میکنند، افزود: ۵۰۰ نیروگاه دیگر برای سایر مددجویان در حال ساخت است.
مهدی زارع خفری با تصریح اینکه مشمولان این طرح از سوی نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی، مددجویان بهزیستی و بسیج سازندگی معرفی میشوند، یادآور شد: در طرح حمایتی ساخت سامانه خورشیدی ۵ کیلوواتی ویژه اقشارکم برخوردار استان فارس به هر خانوار تحت پوشش، تسهیلات ویژه با نرخ بهره ۴ درصد تخصیص خواهد یافت .
وی افزود: خانوارهای تحت حمایت میتوانند با نصب نیروگاههای خورشیدی کوچک مقیاس، بر روی پشتبام منازل خود، افزون بر کمک به توسعه انرژیهای پاک، برق تولیدی نیروگاههای ۵ کیلوواتی خود را تا ۲۰ سال به وزارت نیرو بفروشند و درآمد کسب کنند.