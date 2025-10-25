توصیه فرمانده قرارگاه منطقهای راهیان نور جنوب به دختران کهگیلویه و بویراحمدی
فرمانده قرارگاه منطقهای راهیان نور جنوب در جمع دختران استان گفت: دشمن به دنبال بیحجاب کردن زنان و دختران ما و آسیب زدن از این راه به جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده قرارگاه راهیان نور جنوب در جمع دانش آموزان اعزامی از این استان به شلمچه و خطاب به دانشآموزان گفت: حواسمان باشد دشمن دنبال شکستن اتحاد و وحدت ماست و دشمن متمرکز شده تا دختران، خواهران و مادران ما را بیحجاب کند.
سردار علی سپهوند با بیان اینکه حجاب زنان و دختران ایران اسلامی کفن ما و سنگری در مقابل بدخواهان است، یادآور شد: وقتی مادران ما از این سنگر خارج شوند، راحتتر مورد اصابت دشمن قرار میگیرند. همه به وصیتنامههای شهدا مراجعه کنید، تاکید شهدا بر حفظ این سنگر بوده است.
وی عهد و پیمان نیروهای مسلح را اینگونه بیان کرد: عهد ما با شما ملت و شهدا این است که ما امنیت شما را با خون خود تضمین خواهیم کرد و از شما میخواهیم که چادر را به عنوان این سنگر، حفظ کنید.
سردار علی سپهوند با اشاره به اینکه در طول بیش از چهار دهه عمر انقلاب اسلامی، دو جنگ بر جمهوری اسلامی تحمیل شد، اظهار کرد: دشمنان جنگ هشت ساله دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه اخیر را به ملت ایران تحمیل کردند.
فرمانده قرارگاه منطقهای راهیان نور جنوب کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به اشتراکات جنگ تحمیلی هشتساله و جنگ ۱۲ روزه، به تبیین مبانی قدرت و پیروزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و افزود: دشمن ما در جنگ هشتساله تحمیلی با این تصور که ایران ضعیف شده است به ما حمله کرد.
وی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه هم رژیم کودککش صهیونیستی با همین خیال واهی حمله به ما را آغاز کرد. در آن دوران، جبهه پشتیبانی صدام متشکل از آمریکا، اروپا، شوروی سابق و تمامی ارتجاع منطقه بود و در جنگ دوازده روزه اخیر نیز دقیقاً همان جبهه شامل آمریکا، اروپا و برخی کشورهای همسایه، پشت سر رژیم غاصب صهیونیستی قرار داشتند.
سردار سپهوند با اشاره به شرایط سخت دفاع مقدس بیان کرد: جنگ با رژیم بعث عراق، هشت سال به طول انجامید و در آن زمان با دستانی خالی میجنگیدیم، حتی از فروش سیم خاردار به ما خودداری میکردند و برای تأمین پایهایترین سلاحها مانند خمپاره، آرپیجی و تفنگ انفرادی نیز با مشکل مواجه بودیم.
در زمان جنگ خمپارههای ما سهمیهای بود
وی ابراز کرد: هیچگاه فراموش نمیکنیم در زمانی که دشمن مانند باران بر سر ما گلوله و خمپاره میریخت، خمپارههای ما سهمیهبندی بود و برای هر قسمتی از خط مقدم، تعداد محدودی گلوله در روز تعیین شده بود.
فرمانده قرارگاه راهیان نور جنوب تصریح کرد: آنچه در آن دوران ما را سربلند کرد، ایثار و فداکاری رزمندگان با ایمان، منبعث از اسلام و تبعیت از ولایت مطلقه فقیه بود و امام راحل زمانی که صدام تجاوز کرد، فرمودند: یک دزد آمده سنگی انداخته و مجازات خواهد شد. برادران و پدران شما، آن دشمن را چنان مجازات کردند که امروز از نظام بعثی جز نامی بد باقی نمانده است.
وی در تحلیل جنگ اخیر افزود: دشمن غاصب نیز گمان کرده بود که در عرض یک هفته تا ۱۰ روز میتواند نظام اسلامی را ساقط و ملت ما را متلاشی کند، اما عنایت الهی، درایت و هدایت ولایت فقیه، اتحاد شما مردم و قدرت دفاعی بومی و ملی کشور باعث شد دشمن در رسیدن به اهدافش ناکام بماند.
سردار سپهوند بیان کرد: آنها در همان روزهای اول با دریافت مشت آهنین رزمندگان نیروهای مسلح متوجه شدند که مرتکب چه اشتباه بزرگی شدهاند و لذا تلاش کردند تا با ارسال پیام، جنگ را به پایان برسانند.
در جنگ ۱۲ روزه ایران اسلامی یک قدم عقب نشینی نکرد
وی با تأکید بر قدرت بازدارندگی کشور اظهار داشت: در طول آن دوازده روز، با وجودی که دو قدرت اتمی یعنی رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای خونخوار و متجاوز به ما حمله کردند، نظام اسلامی حتی یک قدم هم عقب ننشست و با قدرت پاسخ داد، حتی پایگاه آمریکایی در قطر نیز مورد اصابت قرار گرفت. نتیجه این قدرتنمایی متکی به توان داخلی و پشتیبانی مردم و زمینگیر شدن دشمن متجاوز بود تا جایی که از طریق امیر قطر درخواست آتشبس کردند.
شرط جمهوری اسلامی برای پایان جنگ ۱۲ روزه
فرمانده قرارگاه راهیان نور جنوب به شرط جمهوری اسلامی برای پایان جنگ اشاره و گفت: ما شرط گذاشتیم و به آنها گفتیم، شما ناجوانمردانه حمله کردید، فرماندهان و دانشمندان ما را ترور کردید و، چون در جنگ رو در رو امکان پیروزی نداشتید، دزدانه آسیب زدید، اما ما جوانمردانه پاسخ حمله اول شما را با «پاسخ آخر» خود میدهیم. در طول این پاسخ آخر، شما فقط باید تماشا کنید و حق پاسخ ندارید. شرط ما برای پایان جنگ این بود.
وی با بیان اینکه دشمن را زدیم و آنها فقط نگاه کردند، بیان کرد: ما آخرین ضربه را با قدرت زدیم و تمام موشکهای شلیک شده به سرزمینهای اشغالی اصابت کرد و دشمن تنها نگاه کرد و پاسخی نداد.
پیروزی انقلاب اسلامی مرهون سه عامل
سردار سپهوند این پیروزی را مرهون سه عامل اصلی دانست و تصریح کرد: قدرت و اتحاد ملت ایران و قدرت رهبری باعث خلق حماسه در جنگ ۱۲ روزه شد. نیروی نظامی که فرماندهانشان شهید شده بودند با اشاره دست رهبری جانانه به میدان آمدند و عهد بستند که در مقابل هیچ دشمنی سر خم نکنند و نخواهیم کرد.