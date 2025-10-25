به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون استاندار اصفهان گفت: در این دوره از انتخابات شورا‌های اسلامی در استان اصفهان برای نخستین‌بار به روش کامل الکترونیکی برگزار و همه مراحل در بستر سامانه‌های ملی ارائه می‌شود.

ایوب درویشی با اشاره به آغاز فرآیند اجرای هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا و جایگاه شورا در ساختار حکمرانی کشور افزود: انتخابات شورا‌ها یکی از ارکان تحقق مردم‌سالاری دینی و از مسیر‌های اصلی اداره امور محلی است و با توجه به اصول هفتم و صدم قانون اساسی، شورا‌ها وظیفه تصمیم‌گیری، نظارت و مشارکت در سیاست‌گذاری توسعه‌ای شهر‌ها و روستا‌ها را بر عهده دارند.

وی ادامه داد: شورا‌های شهر و روستا، شهرستان و استان در ترکیب نظام مدیریتی کشور نقش کلیدی ایفا می‌کنند و شورای عالی استان‌ها بنا بر قانون می‌تواند طرح‌هایی را برای بررسی و تبدیل به قانون به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد.

درویشی گفت: هم‌اکنون در استان اصفهان سه‌هزار و ۶۶۳ نفر عضو شورا‌های شهر و روستا هستند که از این میان، ۷۰ نفر بانوان هستند و در شهر‌ها ۱۰۲ شورای پنج‌نفره، هفت شورای هفت‌نفره، سه شورای ۹ نفره و یک شورای ۱۳ نفره فعالیت دارند و در روستا‌ها هم ۸۴۳ شورای سه‌نفره و ۱۱۴ شورای پنج‌نفره تشکیل شده است.

درویشی با اشاره به تقویم برگزاری انتخابات گفت: ثبت‌نام از ۲۱ دی تا ۲۴ بهمن ادامه دارد و بررسی صلاحیت‌ها از هشتم بهمن تا ۱۲ اسفند انجام می‌شود. فعالیت تبلیغاتی داوطلبان هم از سوم اردیبهشت ۱۴۰۵ شروع شده و تا روز قبل از رأی‌گیری ادامه خواهد داشت.

وی افزود: همه مراحل برگزاری انتخابات، از ثبت‌نام و بررسی صلاحیت‌ها تا احراز هویت رأی‌دهندگان و ثبت رأی از طریق سامانه‌های الکترونیکی صورت می‌پذیرد تا شفافیت، امنیت و سرعت تجمیع آرا تضمین شود.

درویشی با اشاره به همکاری دستگاه‌های استانی گفت: بر اساس ماده ۱۰۰ آئین‌نامه اجرایی، همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند، در تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و منابع مالی با ستاد انتخابات همکاری کنند و بنا بر دستور استاندار، شهرداری‌ها هم باید ردیف بودجه‌ای ویژه برای پشتیبانی از انتخابات در مصوبات شورا‌های خود لحاظ کنند.