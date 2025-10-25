پخش زنده
روزشمار هفته بیمه سلامت در چهارمحال و بختیاری اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، هفته بیمه سلامت با شعار «بیمه سلامت؛ وفاق ملی برای ایرانی سالمتر» از شنبه سوم تا نهم آبان ماه ۱۴۰۴ در سی و یکمین سالگرد اجرای قانون بیمه همگانی سلامت برگزار میشود.
هفته بیمه سلامت در سی و یکمین سالگرد اجرای قانون بیمه همگانی سلامت با شعار «بیمه سلامت؛ وفاق ملی برای ایرانی سالمتر» برگزار شده و شعارهای این هفته بر مواردی مانند نقش حفاظت مالی بیمه سلامت در برخورداری از جامعهای ایمن و پایدار در برابر هزینههای درمانی، نقش بیمه سلامت در پیشگیری و ارتقای سلامت عمومی، بیماریهای خاص و صعب العلاج و حمایتهای بیمه سلامت، خانواده سالم، شفافیت و نوآوری و فناوریهای نوین، همکاری بین بخشی برای بهبود تعیین کنندههای اجتماعی سلامت و عدالت اجتماعی در دسترسی به خدمات درمانی متمرکز است.
بر این اساس، شعارهای هفته بیمه سلامت به این شرح خواهد بود:
شنبه ۳ آبان: بیمه سلامت؛ حفاظت مالی مردم، سلامت پایدار جامعه
یکشنبه ۴ آبان: بیمه سلامت؛ پیشگیری، تحقق عدالت در سلامت
دوشنبه ۵ آبان: بیمه سلامت؛ حامی بیماران خاص و صعب العلاج، امید به زندگی
سه شنبه ۶ آبان: بیمه سلامت؛ خانواده سالم، جامعه توانمند
چهارشنبه ۷ آبان:بیمه سلامت