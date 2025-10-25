به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان خوزستان از آغاز روند ضبط و مستند سازی خاطرات شفاهی ایثارگران و جانبازان دادگستری استان خوزستان خبر داد.

حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی طباطبایی گفت: در راستای تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حفظ و انتقال فرهنگ جهاد و شهادت، ثبت و مستندسازی خاطرات رزمندگان و حماسه‌آفرینان هشت سال دفاع مقدس در دادگستری کل استان خوزستان آغاز شد.

وی افزود: با پیگیری رئیس کل دادگستری استان روند مستند سازی خاطرات شفاهی ایثارگران از ابتدای آبان آغاز و تاپایان سال به پایان خواهد رسید.