رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه گفت:اصلاح اساسنامه سازمانهای تابعه شهرداری باید به ارتقای کیفیت خدمات شهری منجر شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین پناهی در جلسه کمیسیون نظارت، شفافیت و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر ارومیه، اظهار داشت: اصلاح اساسنامه سازمانهای شهرداری در حال انجام است و بدون شک با اصلاح این اساسنامهها شاهد پویایی در سازمانهای تابعه شهرداری خواهیم بود.
وی با بیان اینکه اساسنامه سازمان آتش نشانی مراحل نهایی خود را طی میکند، تصریح کرد: علاوه بر اساسنامه سازمان آتش نشانی، اساسنامه سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی و سازمان فاوا نیز در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت.
رییس شورای اسلامی شهر ارومیه افزود: اساسنامه تدوین شده توسط روئسای این سازمانها ارزشمند است ولی در اساسنامه نیازی به تشریح جزییات نیست و باید جزییات در شیوه نامه تدوین شود.
پناهی اعلام کرد: اساسنامه سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه به دلیل جامع و کامل بودن بسیار ارزشمند بوده ولی برای بررسی بیشتر به جلسه آتی کمیسیون نظارت، شفافیت و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر ارومیه موکول شد.
وی با بیان اینکه این سازمان از نظر شهروندان، سازمانی با بدهی بالا است، گفت: رییس این سازمان با بدهی حدود ۴۰ میلیارد تومان این اداره را تحویل گرفته ولی با صحبتهایی که شد، شاهد پرداخت بدهیهای سنوات گذشته این سازمان نیز هستیم.
رییس شورای اسلامی شهر ارومیه خطاب به روئسای سازمان آتش نشانی، فاوا و سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه اعلام کرد: تمام مواردی که فکر میکنید برای بهبود و اصلاح روند موجود کمک میکند را به کمیسیون نظارت گزارش کنند چرا که باید سیستم پاسخگوی هر مشکلی که وجود دارد، باشد.