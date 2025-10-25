یک کشته در سقوط نیسان به کانال در ورودی مشهد
در پی سقوط یک دستگاه خودرو نیسان به داخل کانال در آزادراه شهید شوشتری مشهد، یک نفر کشته و یک نفر مصدوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، سخنگوی سازمان آتشنشانی مشهد گفت: این حادثه بعدازظهر امروز (شنبه، سوم آبان) در کیلومتر ۱۰ آزادراه شوشتری به سمت ملکآباد رخ داد و در آن، خودروی نیسان از جاده منحرف شد و به داخل کانال سقوط کرد.
آتشپاد دوم حسن نجمی افزود: بر اثر این حادثه، خودرو آتش گرفت و راننده در خودرو محبوس شد که با تلاش آتشنشانان، آتش مهار و پیکر بیجان راننده از خودرو خارج شد.
او بیان کرد: سرنشین دیگر خودرو نیز در این حادثه مصدوم و تحویل عوامل اورژانس شد.
به گفته وی، علت دقیق این حادثه در دست بررسی است.