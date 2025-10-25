در پی سقوط یک دستگاه خودرو نیسان به داخل کانال در آزادراه شهید شوشتری مشهد، یک نفر کشته و یک نفر مصدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: این حادثه بعدازظهر امروز (شنبه، سوم آبان) در کیلومتر ۱۰ آزادراه شوشتری به سمت ملک‌آباد رخ داد و در آن، خودروی نیسان از جاده منحرف شد و به داخل کانال سقوط کرد.

آتشپاد دوم حسن نجمی افزود: بر اثر این حادثه، خودرو آتش گرفت و راننده در خودرو محبوس شد که با تلاش آتش‌نشانان، آتش مهار و پیکر بی‌جان راننده از خودرو خارج شد.

او بیان کرد: سرنشین دیگر خودرو نیز در این حادثه مصدوم و تحویل عوامل اورژانس شد.

به گفته وی، علت دقیق این حادثه در دست بررسی است.