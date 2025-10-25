پخش زنده
حبیب یوسفزاده مترجم کتاب «یازده زندگی» گفت: این اثر روایتی از نسل کشی و آوارگی فلسطینیها در یک کتاب است.
آقای یوسفزاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: این اثر مجموعهای از خاطرات خودنوشت آوارگان فلسطینی ساکن اردوگاههای لبنان است که صدای خاموش مردمی است که سالها در تبعید زندگی میکنند.
وی گفـت: کتاب «یازده زندگی» شامل یازده روایت خودنوشت از فلسطینیهاییست که روایتگر رنج، امید و حس گمشده وطن است.
یوسفزاده افزود: این راویان که در اردوگاههای لبنان زندگی میکنند، در قالب یک پروژه آموزشی داستاننویسی، تجربههای زیسته خود را به قلم آوردهاند.
مترجم کتاب «یازده زندگی» گفت: این پروژه با هدایت نویسنده لبنانی حسن داوود و حمایت انجمن مطالعات فلسطین و مؤسسات مردمنهاد شکل گرفته است.
وی افزود: در جریان کلاسهای داستاننویسی، یازده نفر از شرکتکنندگان بهعنوان راویان مستعد انتخاب شدند و خاطراتشان با ویراستاری محمدعلی خالدی به شکلی یکدست تدوین شد.
حبیب یوسفزاده با اشاره به مضمون مشترک روایتهای کتاب گفت: آنچه در تمام این خاطرات دیده میشود، حس داشتن وطن است
وی با اشاره بیان اینکه در این کتاب، هرکدام از راویان زاویهای متفاوت، اما با دردی مشترک سخن گفتهاند، افزود: در کتاب «یازده زندگی» یکی از راویان دیوارنگارههای اردوگاه را بهانه روایت قرار داده، دیگری از نشریههای مردمی میگوید.
یوسفزاده گفت: کتاب «یازده زندگی» با مقدمهای از پرلا عیسی، پژوهشگر لبنانی، منتشر شده و میکوشد صدای خاموششده آوارگان فلسطینی را به گوش جهانیان برساند.
,وی افزود: این اثر میتواند برای علاقهمندان به ادبیات مقاومت، مطالعات فلسطین و روایتهای انسانی بسیار ارزشمند باشد و به عنوان مرجع و منبع استفاده شود.
کتاب «یازده زندگی» انتشارات سوره مهر منتشر شد.