به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون پشتیبانی، تجهیز و توسعه منابع انسانی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان خوزستان گفت: توزیع شیر رایگان در مدارس عادی دولتی مناطق کمتر برخوردار استان خوزستان از سر گرفته می‌شود.

سعید سیاحی بیان کرد: طرح توزیع شیر رایگان دانش آموزان ابتدایی مدارس حاشیه و کم برخوردار با اولویت مدارس عادی دولتی در استان خوزستان آغاز می‌شود.

وی تصریح کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی وزارت آموزش و پرورش، حدود ۲۰۰ هزار دانش آموز مدارس عادی دولتی در مدارس حاشیه و کم برخوردار در ۸ نوبت در طول سال تحصیلی، شیر رایگان دریافت خواهند کرد.

معاون پشتیبانی، تجهیز و توسعه منابع انسانی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان خوزستان با تاکید بر اینکه تغذیه سالم، نقشی کلیدی در ارتقای سلامت، تمرکز و نشاط دانش‌آموزان دارد، گفت: نقش تغذیه سالم در رشد جسمی و ذهنی دانش آموزان بسیار پررنگ می‌باشد. از این رو آموزش و پرورش استان خوزستان در تلاش است تا با اجرای چنین برنامه‌هایی به بهبود وضعیت تغذیه‌ای و آموزشی دانش آموزان کمک کند.