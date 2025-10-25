پخش زنده
توزیع شیر رایگان در مدارس مناطق کمتر برخوردار خوزستان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون پشتیبانی، تجهیز و توسعه منابع انسانی ادارهکل آموزشوپرورش استان خوزستان گفت: توزیع شیر رایگان در مدارس عادی دولتی مناطق کمتر برخوردار استان خوزستان از سر گرفته میشود.
سعید سیاحی بیان کرد: طرح توزیع شیر رایگان دانش آموزان ابتدایی مدارس حاشیه و کم برخوردار با اولویت مدارس عادی دولتی در استان خوزستان آغاز میشود.
وی تصریح کرد: با پیگیریهای صورتگرفته از سوی وزارت آموزش و پرورش، حدود ۲۰۰ هزار دانش آموز مدارس عادی دولتی در مدارس حاشیه و کم برخوردار در ۸ نوبت در طول سال تحصیلی، شیر رایگان دریافت خواهند کرد.
معاون پشتیبانی، تجهیز و توسعه منابع انسانی ادارهکل آموزشوپرورش استان خوزستان با تاکید بر اینکه تغذیه سالم، نقشی کلیدی در ارتقای سلامت، تمرکز و نشاط دانشآموزان دارد، گفت: نقش تغذیه سالم در رشد جسمی و ذهنی دانش آموزان بسیار پررنگ میباشد. از این رو آموزش و پرورش استان خوزستان در تلاش است تا با اجرای چنین برنامههایی به بهبود وضعیت تغذیهای و آموزشی دانش آموزان کمک کند.