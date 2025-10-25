به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های تکواندو سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان امروز (سوم آبان) با برگزاری مسابقات بخش کیوروگی در مرکز نمایشگاه جهانی بحرین آغاز شد که دینا بابارحیم، هلیا ابراهیمیان و محمد جواد گریان، سه نماینده کشورمان به مصاف رقبا رفتند.

در پایان رقابت‌ها، دینا بابارحیم و محمدجواد گریان موفق شدند به نشان ارزشمند برنز دست یابند. روز گذشته نیز عسل گل تپه به مدال نقره رقابت‌ها دست یافته بود.

نتایج نمایندگان ایران به شرح زیر است:

محمدجواد گریان در وزن ۷۳+ کیلوگرم

پس از قرعه استراحت در دور نخست، در یک‌هشتم نهایی به مصاف مارتین چنگ از هنگ‌کنگ رفت. او در راند نخست ۱۶ بر یک به برتری رسید و راند دوم را نیز ۱۳ بر یک برد و به دور بعد راه یافت. گریان در دومین مسابقه خود به مصاف کیسارا از هند رفت و در دو راند پیاپی به برتری رسید. تکواندوکار ایران با این برد به جمع ۴ نفر برتر پایانی راه یافت و برای فینالیست شدن شاموراتوف قزاق را پیش رو داشت که با وجود ارائه نمایشی خوب در پایان بازی نتیجه برگشت و ۲ بر یک شکست خورد و به نشان برنز دست یافت.

دینا بابارحیم در وزن ۵۵- کیلوگرم

بابا رحیم دور نخست با «چوی» از کره جنوبی دیدار کرد و موفق شد در دو راند به برتری دست یابد. سپس برابر نماینده تایلند در دو راند پیاپی و با نتایج ۲ بر صفر و ۶ بر صفر به برتری رسید و به دور نیمه نهایی رسید. بابا رحیم در این مرحله برابر «ژو وانلین» از چین ۲ بر صفر شکست خورد و مانند گریان به نشان برنز این مسابقات رسید.

هلیا ابراهیمیان در وزن ۴۹- کیلوگرم

هلیا ابراهیمیان قرار بود با نماینده فیلیپین دیدار کند که بدلیل حاضر نشدن حریف در این دیدار برنده اعلام شد و صعود کرد. ابراهیمیان در مرحله بعد با تکواندوکاری از سریلانکا مسابقه داد و به برتری رسید، اما برابر نماینده چین در دو راند مغلوب شد و از دور مسابقات کنار رفت.