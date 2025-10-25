پخش زنده
مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانغربی از رشد ۵۰ درصدی درآمد موقوفات در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛نشست شورای اداری ادارات اوقاف و امور خیریه آذربایجانغربی با محوریت شهرستان خوی و با حضور معاونان، رؤسای ستادی و مدیران ادارات اجرایی شهرستانهای استان برگزار شد.
در این نشست، برنامههای راهبردی ادارهکل در حوزه موقوفات، بقاع متبرکه و امور حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و عملکرد ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ در بخشهای مختلف ارزیابی شد.
در حاشیه این نشست، حجتالاسلام جوانبخت، مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانغربی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، از رشد ۵۰ درصدی درآمد موقوفات استان در ششماهه نخست سال خبر داد.
او گفت:درآمد موقوفات و امامزادگان استان در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از پنجاه درصد افزایش یافته و مجموع آن به حدود ۹۰ میلیارد تومان رسیده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان افزود:یکی از مهمترین برنامههای در دست اجرا، طرح کاداستر و جیآیاس موقوفات است که تاکنون بیش از ۲۵ هزار هکتار از اراضی موقوفه مکاننمایی و اطلاعات آن ثبت شده و پیشبینی میشود تا پایان سال، این رقم به بیش از ۳۰ هزار و ۴۰۰ هکتار برسد.
وی از افتتاح فاز دوم گلخانه هیدروپونیک اوقاف بهعنوان یکی از طرحهای شاخص اقتصادی استان خبر داد و گفت: «این طرح با هدف افزایش بهرهوری اقتصادی از موقوفات و ایجاد اشتغال پایدار، در آبانماه با حضور مسئولان عالیرتبه سازمان اوقاف و استاندار آذربایجانغربی به بهرهبرداری میرسد.
بر اساس گزارش ارائهشده، شهرستان خوی در ششماهه نخست امسال رتبه دوم استان را در میزان درآمد موقوفات به دست آورده و مجموع درآمد موقوفات این شهرستان به بیش از ۲۳ میلیارد تومان رسیده است.
در حوزه حقوقی نیز اقدامات گستردهای برای تثبیت مالکیت موقوفات انجام شده است. تا کنون ۵۸۰ فقره سند مالکیت برای اراضی موقوفه شهرستان خوی صادر شده و در یکی از پروندهها بیش از ۶۶ هکتار از اراضی موقوفه دارای سند رسمی مالکیت شده است.
در پایان نشست، بر تداوم مسیر رشد درآمدی موقوفات، تقویت طرحهای اقتصادی و فرهنگی و نیز تحقق نیت واقفان خیراندیش در سراسر استان تأکید شد.