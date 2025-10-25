پخش زنده
مدیرعامل برق منطقهای باختر گفت: برق سرمایهگذاریهای جدید صنعتی در منطقه درب گنبد کوهدشت تأمین میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مجتبی داوود آبادی با اشاره به تمایل سرمایهگذاران برای اجرای طرح های پتروشیمی در منطقه ی درب گنبد گفت:امکان تأمین برق سرمایهگذاریهای جدید صنعتی در شهرستان کوهدشت وجود دارد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای باختر در جلسه ی بررسی زیرساختهای برق کوهدشت افزود: از طریق شبکه سراسری که بین استانهای کرمانشاه و لرستان تبادل برق انجام میدهد، تقاضای سرمایهگذاران تأمین خواهد شد.
وی با اشاره به ساخت پست ۲۳۰ به ۶۳ کیلوولت در کوهدشت بیان کرد: این پست، ظرفیت مناسبی در شبکه بالادست انتقال ایجاد کرده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای باختر افزود: همچنین دو پست ۶۳ کیلوولت شماره یک و دو در حال بهرهبرداری و تزریق و تأمین برق منطقه هستند.