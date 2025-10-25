به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مجتبی داوود آبادی با اشاره به تمایل سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح های پتروشیمی در منطقه ی درب گنبد گفت:امکان تأمین برق سرمایه‌گذاری‌های جدید صنعتی در شهرستان کوهدشت وجود دارد‌.



مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای باختر در جلسه‌ ی بررسی زیرساخت‌های برق کوهدشت افزود: از طریق شبکه سراسری که بین استان‌های کرمانشاه و لرستان تبادل برق انجام می‌دهد، تقاضای سرمایه‌گذاران تأمین خواهد شد.

وی با اشاره به ساخت پست ۲۳۰ به ۶۳ کیلوولت در کوهدشت بیان کرد: این پست، ظرفیت مناسبی در شبکه بالادست انتقال ایجاد کرده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای باختر افزود: همچنین دو پست ۶۳ کیلوولت شماره یک و دو در حال بهره‌برداری و تزریق و تأمین برق منطقه هستند.





