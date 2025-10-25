نقش کلیدی شوراها در توسعه استان
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان ایلام بر اهمیت بنیادین نهاد شوراها در مسیر توسعه ملی و استانی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «تاجالدین صالحیان» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان ایلام، در نشست با اعضای ستاد برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، بر اهمیت بنیادین نهاد شوراها در مسیر توسعه ملی و استانی تأکید کرد و با اشاره به نقش مؤثر شوراها در تصمیمسازی و پیشبرد امور شهری و روستایی، گفت: دقت در انتخاب افراد شایسته و کارآمد، عاملی حیاتی برای عمران و آبادانی مناطق خواهد بود.
وی در ادامه از آغاز روند ثبتنام نامزدهای انتخابات شوراها خبر داد و اظهار داشت: بازه زمانی ثبتنام داوطلبان حوزههای شهری از ۲۱ تا ۲۷ دیماه ۱۴۰۴ و برای حوزههای روستایی از ۲۴ تا ۳۰ بهمنماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.
رئیس ستاد انتخابات استان اضافه کرد: افرادی که مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات هستند، باید پیش از آغاز این بازه سهماهه، استعفای خود را نهایی کرده و مدارک مربوطه را هنگام ثبتنام ارائه دهند.