به گزارش؛ «تاج‌الدین صالحیان» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان ایلام، در نشست با اعضای ستاد برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، بر اهمیت بنیادین نهاد شورا‌ها در مسیر توسعه ملی و استانی تأکید کرد و با اشاره به نقش مؤثر شورا‌ها در تصمیم‌سازی و پیشبرد امور شهری و روستایی، گفت: دقت در انتخاب افراد شایسته و کارآمد، عاملی حیاتی برای عمران و آبادانی مناطق خواهد بود.