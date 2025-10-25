قاتلی که سه سال قبل در درگیری، یکی از بستگان خود را به قتل رسانده بود با همدلی و همراهی مردم ایران از چوبه دار رهایی یافت.

محکوم به قصاص، زندگی دوباره یافت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس کل دادگستری فارس در آیین اعلام گذشت شاکی این پرونده گفت: در این پروندهف مادر جوان که فرزندش در آستانه قصاص قرار داشت در فضای مجازی از مردم استمداد خواست که با همراهی مردم، موفق شد رضایت ولی دم را جلب کند و جان فرزندش را نجات دهد.

حجت الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی نسب این اقدام را مصداق همدلی و نوع‌دوستی مردم ایران خواند و افزود: مردم ایران همواره با نیک اندیشی خود در موارد مشابه خوش درخشیده‌اند که این مورد نیز نمونه دیگری از نوع دوستی و اتحاد مردم در کمک به هموطنان است.

رئیس شورای قضایی فارس افزود: مبلغ مورد مطالبه ولی دم در مدت کوتاهی با مشارکت آحاد ملت جمع‌آوری شد و این تلاش جمعی توانست به یک محکوم به قصاص جوان زندگی دوباره ببخشد.

حجت الاسلام والمسلمین رجایی نسب همچنین به پویش های گذشت و بخشش از ابتدای امسال اشاره کرد و گفت:

استان فارس در سال‌های اخیر در زمینه سازش پرونده‌های قتل در زمره استان‌های برتر کشور بوده و سالهای متمادی رتبه اول را کسب کرده است.

محمد هادی طاهری با اشاره به پرونده اخیر گفت: در سال جاری، بیست و یکمین پرونده قصاص با مشارکت مردم و همکاری صلح‌یاران و شورای حل اختلاف به صلح و سازش منتهی شد.

وی با تاکید بر نقش سازنده پویش‌های مردمی، گفت، امسال در قالب پویش «به عشق امام حسین می بخشم »و « به عشق امام رضا می‌بخشیم»، مردم با استقبال چشمگیر خود تاکنون ۲۱ پرونده قصاص را به صلح و سازش رسانده‌اند.

رییس شورای حل اختلاف استان اضافه کرد، در سال گذشته نیز ۶۰ فقره از پرونده‌های قصاص با همکاری مردم و شورای حل اختلاف به صلح و سازش ختم شد .

وی یادآور شد، بخش عمده این موفقیت‌ها مرهون فعالیت مستمر صلح‌یاران و همکاری نزدیک شورای حل اختلاف با مردم بوده است.